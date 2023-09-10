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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على خلفية أعمال تجسس.. رئيس الوزراء البريطاني يكشف مخاوفه من التدخل الصيني

ريشي سوناك
ريشي سوناك

ندد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالتدخل الصيني بعد عمليات توقيف في بريطانيا بتهمة التجسس.

وحسب صحيفة “إيفنينج ستاندرد”، أبلغ سوناك رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أن لديه "مخاوف كبيرة بشأن التدخل الصيني في الديمقراطية البرلمانية في المملكة المتحدة"، على هامش قمة مجموعة قمة العشرين.

ويأتي الاجتماع بعد ساعات فقط من اعتقال باحث برلماني بريطاني متهم بالتجسس لصالح الصين، إلى جانب رجل آخر في أوكسفوردشاير.

وأكد داونينج ستريت أن رئيس الوزراء التقى بنظيره الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند لإجراء مناقشة غير رسمية يوم الأحد.

وألقي القبض على باحث في مجلس العموم بموجب قانون الأسرار الرسمية للاشتباه في تجسسه لصالح الصين.

وتم القبض على الرجل، وهو في العشرينات من عمره، في إدنبره من قبل ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة.

وذكرت صحيفة “صنداي تايمز” أن المواطن البريطاني يحمل تصريحًا برلمانيًا، وله صلات بالعديد من أعضاء البرلمان المحافظين البارزين، بما في ذلك وزير الأمن توم توجندهات ورئيسة لجنة الشئون الخارجية أليسيا كيرنز، وعاش وعمل سابقًا في الصين.

كما اعتقل ضباط الشرطة رجلاً آخر، في الثلاثينيات من عمره، في عقار في أوكسفوردشاير أثناء إجراء عمليات تفتيش في عقار في شرق لندن.

وحذر تقرير صادر عن لجنة الاستخبارات والأمن، وهي هيئة مراقبة وكالة التجسس التابعة للبرلمان، في يوليو الماضي من أن بكين تستهدف المملكة المتحدة "بكثافة وبقوة".

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك التدخل الصيني

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