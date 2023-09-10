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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب خلافات مالية .. إنهاء حياة ميكانيكي علي يد صاحب جراج بالسلام

اللواء محمد عبد الله
اللواء محمد عبد الله

ألقت أجهزة الأمن القبض علي صاحب جراج لاتهامه بقتل ميكانيكى بالقاهرة بسبب خلافات مالية بينهما ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة .

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة ميكانيكى مقيم بدائرة القسم بها عدة جروح وطعنات متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.

وبالإنتقال وبسؤال والده إتهم صاحب جراج له معلومات جنائية بالتعدى على نجله بسلاح أبيض"نصل معدنى" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته، بسبب خلافات مالية بينهما ، تم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

المتهم

واعترف بأنه أثناء قيامه بالإنتقال من مسكنه للإقامة بمسكن آخر ونقل أمتعته إستعان بالمجنى عليه و 3 آخرين لمساعدته فى نقل الأمتعة فحدثت بينه وبين المتوفى مشادة كلامية بسبب إعتراضه على المبلغ المالى تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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