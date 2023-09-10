عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع عاملة إغاثة إسبانية في أوكرانيا.. تفاصيل

علم إسبانيا
علم إسبانيا

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأحد، إن عاملة إغاثة إسبانية قُتلت عندما أصاب صاروخ السيارة التي كانت تستقلها في أوكرانيا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال ألباريس للصحفيين في الهند حيث يحضر اجتماع مجموعة العشرين "للأسف، أستطيع أن أؤكد أن صاروخًا أصاب مركبة كانت تستقلها العاملة الإسبانية التي كانت تعمل في منظمة إنسانية غير حكومية في أوكرانيا.. لدينا تأكيد شفهي لوفاتها".

لكن لم يذكر ألباريس اسم عاملة الإغاثة أو تفاصيل الضربة الجوية ضدها.

ولقى عامل إغاثة كندي مصرعه أيضًا في الهجوم الذي وقع يوم السبت في تشاسيف يار بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وزير الخارجية الإسباني عاملة إغاثة إسبانية عاملة إغاثة الضربة الجوية أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعر الرسمي لـ السجائر في الأسواق.. اعرف وصلت كام؟

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

3 أندية في شهر.. عمرو وردة يعود للدوري المصري رسميا

بحبها ومعرفش القانون|طالب الثانوية :أقمت علاقة مع طالبة الإعدادي لـ 3سنوات

إصابة قوية وقضايا بالصين| لحظات صعبة هددت بإنهاء مسيرة موديست مهاجم الأهلي الجديد.. وهذه قصة فشله بألمانيا

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

ترشيحاتنا

صحف السعودية: مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى.. وولي العهد يعلن إنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.. والمغرب يشيّع ضحايا الزلزال

2.3 % زيادة في أسعار الذهب بمصر.. وصل كم الآن؟

بعد ضمان بقاء محمد صلاح.. ليفربول يلبي رغبة يورجن كلوب

يهز أساس مجموعة العشرين.. ماكرون يندد بمواصلة هجوم روسيا على أوكرانيا

إيطاليا تنسحب من اتفاق كبير مع الصين.. وسفير بكين يحذر

خالد فهمي يكشف أهمية مشاركة مصر في مجموعة العشرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع بجنود التكتيكي بالمنطقة المركزية العسكرية

استقبلوه بالشماريخ.. عمرو دياب يشعل حماس الجمهور في أبو ظبى.. شاهد

انقذوا حلمي بكر| تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار الشهير وسبب اختفائه

فيديو

كان معمول لفيلم نجم شهير.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن كليب السخان

المغرب مجرد بروفة.. اعرف قوة زلزال الفناء وكيف سيمزق القشرة الأرضية «فيديوجراف»

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

ودع الـ 1900 جنيه .. سعر مثالي لشراء الذهب وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ