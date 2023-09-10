مصرع عاملة إغاثة إسبانية في أوكرانيا.. تفاصيل

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأحد، إن عاملة إغاثة إسبانية قُتلت عندما أصاب صاروخ السيارة التي كانت تستقلها في أوكرانيا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال ألباريس للصحفيين في الهند حيث يحضر اجتماع مجموعة العشرين "للأسف، أستطيع أن أؤكد أن صاروخًا أصاب مركبة كانت تستقلها العاملة الإسبانية التي كانت تعمل في منظمة إنسانية غير حكومية في أوكرانيا.. لدينا تأكيد شفهي لوفاتها".

لكن لم يذكر ألباريس اسم عاملة الإغاثة أو تفاصيل الضربة الجوية ضدها.

ولقى عامل إغاثة كندي مصرعه أيضًا في الهجوم الذي وقع يوم السبت في تشاسيف يار بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.