لقطات جوية تظهر حجم الدمار في مناطق زلزال المغرب.. فيديو

نشرت وسائل إعلام مغربية فيديو تم التقاطه من الجو للمناطق التي ضربها زلزال المغرب بعض القرى مدمرة بصورة شبه كاملة.

وقالت وسائل إعلام مغربية إن الفيديو، الذي تم نشره على موقع "إكس" رصد آثار الدمار الناتج عن أعنف زلزال يضرب البلاد منذ نحو قرن من الزمان.

ويشيّع المغرب اليوم، الأحد، ضحاياه بعد الزلزال العنيف الذي دمّر جزءاً كبيراً من البلاد وأودى بحياة أكثر من ألفي شخص، وفق حصيلة رسمية من المتوقع أن ترتفع مع تواصل عمليات البحث.

ويعد الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6،8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية)، أقوى زلزال تمّ قياسه في المغرب على الإطلاق.

وأعلنت وزارة الداخلية مساء السبت أن الزلزال أسفر عن مصرع 2012 شخصا وإصابة 2059، بينهم 1404 حالاتهم خطرة.