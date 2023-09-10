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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 50 ميجابكسل.. تخفيض كبير على جوال سامسونج جالاكسي S22

Galaxy S22 5G
Galaxy S22 5G

تقدم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على هواتف أندرويد الرائدة، والتي قد تشمل تخفيضات مذهلة على بعض ماركات الهواتف الذكية التي تأتي بسعر باهظ جدا، من خلال تقديمها في عرض قوية بسعر أرخص لمنح العملاء فرصة للحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.


تخفيض ضخم على جوال سامسونج جالاكسي S22 

حصل جوال سامسونج جالاكسي S22، على خصم ضخم على أحد مواقع التجارة الالكترونية في السعودية، حيث يبلغ سعر الهاتف قبل الخصم 3299 ريال سعودي، أما سعر الهاتف بعد الخصم فأصبح 1899 ريال سعودي، شاملا ضريبة القيمة المضافة.

 

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وتبلغ قيمة الخصم على الهاتف 1400 ريال سعودي، بنسبة الخصم تصل 42%، ويتوفر جوال سامسونج جالاكسي S22، ثنائي الشريحة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، يدعم تقنية الجيل الخامس 5G، إصدار الشرق الأوسط باللون الأسود.

تخفيض ضخم على جوال سامسونج جالاكسي S22 

جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا

يحمل جوال سامسونج جالاكسي S22، شاشة متطورة من نوع Dynamic AMOLED 2X، كبيرة الحجم بقياس 6.1 بوصة، وبجودة عرض +QHD، تبلغ دقتها 1080× 2340 بكسل، لها ترد يعادل 120 هرتز في الثانية.

وفيما يتعلق بقدرات التصوير الفوتوغرافي، جاء جوال سامسونج جالاكسي S22، بكاميرا خلفية رباعية قوية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرا بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا بزواية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو يتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 10ميجابكسل.

ويأتي جوال سامسونج جالاكسي S22، بتصميم أنيق بدون حواف من كلا الجانبين، كما يمتاز الجهاز بهيكل متين مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، تبلغ أبعاد الهاتف 145 × 70.6× 7.6 ملميتر، ويزن حوالي 167جراما، مع إطار من المعدن وغطاء خلفي من زجاجي محمي بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus+ لمقاومة الخدوش والصدمات.

وزودت سامسونج جوال جالاكسي S22، ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 3700 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويتوفر الهاتف في 9 ألوان منها الأبيض والأسود والأخضر والذهبي والسماوي.

جوال جالاكسي S22
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