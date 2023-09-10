مزارع ينهي حياته شنقًا بمنزله في سوهاج

أقدم مزارع في نهاية العقد الرابع من العُمر، على إنهاء حياته شنقًا داخل منزله؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة، بدائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، بالعثور على جثة مزارع شنقا داخل غرفته في شقته بسوهاج.

وبالانتقال والفحص تبین مصرع المدعو "عبد الظاهر ع.م.ع- 37 سنة- مزارع- ويقيم دائرة المركز"، مسجاه على سرير بغرفة النوم بشقته بالطابق الأول علوي بمنزل الأسرة، وبمناظرتها تبين وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة وتلاحظ تدلي حبل من مروحة سقف الغرفة وتواجد كافة متعلقاته الشخصية وسلامة نوافذ وأبواب الشقة.

وأفاد شقيقه المدعو "هاشم ع.م.ع- 31 سنة- تاجر- ويقيم بذات العقار"، أنه تلاحظ له عدم نزول شقيقه المذكور من شقته منذ أمس فتوجه للاطمئنان عليه فاكتشف الواقعة وقام بانزاله والابلاغ، واضاف بأقدام المذكور على الانتحار لسوء حالته النفسية، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.