العميد محمود محمد عبد العاطي لـ "صدى البلد": دمرت دبابات العدو في الدفرسوار.. ومصر أذلت إسرائيل في حرب أكتوبر

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، فلقد تحدى الجيش المصري المستحيل ذاته، وقهرهُ، وانتصر عليه، وأثبت تفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة.

فقد كان جوهر حرب أكتوبر هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى النور ومن الانكسار إلى الكبرياء، فقد غيرت الحرب خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.

غرفة عمليات حرب أكتوبر

حرب أكتوبر

في السادس من أكتوبر عام 1973، كانت صيحات الله أكبر تزلزل قناة السويس، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية للقناة، لاستعادة أرض الفيروز من العدو الإسرائيلي، تكبد فيها العدو خسائر لا يمكن أن ينساها أبدًا، واستعاد المصريين معها كرامتهم واحترامهم أمام العالم.

حرب السادس من أكتوبر

فلقد علّمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا في حرب أكتوبر أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها.

نصر أكتوبر

وتمُر علينا الذكرى الخمسين على نصر السادس من أكتوبر عام 1973، فقد حققت مصر في حرب أكتوبر معجزة بكل المقايس، ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري وفي ضمير الأمة العربية، وقام جيل حرب أكتوبر برفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ في النصر العظيم.

نصر أكتوبر 73

العميد محمود محمد عبد العاطي

كان لـ "صدى البلد" لقاءً مع العميد محمود محمد عبد العاطي، قائد إحدى فصائل المشاه ميكانيكي، الذي شارك في حرب أكتوبرة المجيدة برتبة ملازم أول، كشف خلال حواره "بمناسبة خمسون عامًا على معركة النصر العظيم"، عن الدور الذي قام به في الحرب، وأهم المعارك التي كان شاهد عليها على جبهة القتال مع العدو الإسرائيلي.

النشأة والتكوين

البطل العميد محمود محمد عبد المعاطي من مواليد 23 / 6 / 1949 محافظة الإسماعيلة، وكان مُقيم في مدينة العريش مع أسرته حتى حرب يونيو 1967، وفي أكتوبر من ذات العام، ذهب لمدينة المحلة الكبرى "موطنهم الأصلي" برفقة الأسرة.

العميد عبد المعاطي أوضح أن رؤيته اليومية لعناصر الجيش المصري في سيناء، جعلته يتمنى أن يكون ظابطُا، مُنذً أن كان في الصف الثالث الإعدادي، وازداد هذا الشعور حسبما أوضح بطل أكتزبر، عندما حدث عدوان 5 يونيو 1967، حينها، شارك هو ومعه آخرين في تنظيم مقاومة شعبية لمواجهة الإحتلال في مدينة العريش.

العميد محمود محمد عبد العاطي

الالتحاق بالقوات المسلحة

كشف العميد محمود محمد عبد العاطي أحد أبطال حرب أكتوبر، أنه التحق بالقوات المسلحة بعد حصوله على شهاد الثانوية العامة، وانضم للكلية الحربية في أكتوبر 1969 وتخرج منها في 1 إبريل عام 1971، وبعد تخرجهُ، تم توزيعه على اللواء الثاني مُدرع التابع للفرقة الرابعة بالجيش الثالث الميداني.

فترة ما قبل نصر أكتوبر

تحدث العميد محمود محمد عبد العاطي قائد فصيلة مشاه ميكانيكي، عن الفترة التي سبقت حرب أكتوبر 1973، التي أوضح فيها، أنه تلقى تدريبات هو وزملائه مكثفة وصلت للاحترافية التامة طيلة فترة ما قبل الحرب، كما أنهم تلقوا تدريبات مكثفة على العبور في منطقة الخطاطبة في محافظة المنوفية.

وأشار بطل سلاح المشاة الذي شارك في حرب أكتوبر أنه في 29 سبتمبرعام 1973، وقبل الحرب بأيام، قام قائد الكتيبة بعقد مؤتمر لنا شرح فيه فيه مهمة كل فرد، ومهمة اللواء في حالة حدوث حرب.

وأوضح العميد محمود محمد عبد العاطي أنه في الأول من أكتوبر عام 1973، تم تكليفه بتأمين قاعدتي صواريخ في نطاق الجيش الثالث الميداني، وفي الخامس من أكتوبر، قام قائد الكتيبة بالمرورعليه وتحدث معهُ وقال لهُ أن لديه إحساس أن الحرب قد اقتربت، وذلك بُناءًا على يقين موجود بداخلي، بأن جميع الظروف مناسبة للحرب، فأبتسم له قائد الكتيبة ورحل.

العميد محمود محمد عبد العاطي

حرب 6 أكتوبر

العميد محمود محمد عبد العاطي الذي شارك في نصر أكتوبر، أوضح أن رتبتهُ في الحرب كانت بدرجة ملازم أول، وكان قائد فصيلة مشاه ميكانيكي في تلك الفترة.

وتحدث البطل عن يوم النصر العظيم، والذي أوضح فيه، أنه في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم 6 أكتوبر، وصل لمكان تمركزهُ قائد الكتيبة التابع له، وأخبرهُ أن الطيران سوف يمُر أعلى المنطقة التي أتواجد بها في الثانية ظهرًا، وطالبنا بعدم التحدث على الاسلكي حتى لا يتم التقاط الإشارة من قبل العدو.

وكشف البطل عبد العاطي أنهُ بعد 15 دقيقة من ضربة الطيران المصري، حاول طيران العدو الاقتراب من خط القناة، إلا أن صواريخ الدفاع الجوي التي كنا نُأمنها، تعاملت معهم وأسقطت الكثير من الطائرات.

العميد محمود محمد عبد العاطي

حماية الإسماعيلية

كشف العميد محمود محمد عبد العاطي أحد أبطال المشاة ميكانيكي الذين شاركوا في حرب أكتوبر، عن مُهمة كُلف بها في الثامن عشر من شهر النصر، حيث طلب منهُ قائد الكتيبة التوجه على رأس السرية الخاصة به لدعم إحدى الكتائب، وتوجه بالفعل للمكان المحدد لكن الكتيبة اتجهت لمكان آخر، في اتجاه الجيش الثاني الميداني.

وأكمل بطل حرب أكتوبر، أنه عندما وصل للتمركز المطلوب في منطقة استراحة عثمان على وصلة أم سلطان في منطقة الدفرسوار، كان يراقب محيط التمركز، ورصد رتل دبابات إسرائيلية وعدده 11 دبابة، فتم التعامل معهم وتدمير 4 دبابات وفرار الباقي، وفي اليوم التالي.

وتابع: "في اليوم التالي، أصدرت أمر بتحرك طقم اقتناص دبابات، لأنني كنت أعلم أن العدو سوف يعاود الهجوم من أجل الانتقام، وكان برفقة طقم الاقتناص، البطل رجب كامل أحمد وهو "قاذف أر بي جي"، وبالفعل، تم رصد تحرك إسرائيلي، ودمر البطل عربة مدرعة نصف جنزير وحققنا خسائر في قوات العدو".

العميد محمود محمد عبد العاطي

محاولة تزييف الحقائق

قال العميد محمود محمد عبد العاطي، أحد أبطال المشاة ميكانيكي الذين شاركوا في حرب أكتوبر، أن محاولة الجانب الإسرائيلي تزييف الحقائق عن حرب أكتوبر وإظهار أنهم من انتصروا في الحرب، لا تمت للحقيقة بصلة، لأن المصريين هم من انتصروا بشهادة القادة الإسرائيليين ولجنتهم العسكرية التي شُكلت بعد الحرب، كما أن مصر هي من فرضت الحرب على إسرائيل وهي أيضًا من فرضت السلام عليها.

ووجه بطل حرب أكتوبر، التحية والتقدير والاعتزاز لجيل نصر أكتوبر من من استشهدوا، والأحياء منهم حاليًا ، مؤكدا على أن معركة النصر ستظل تكتب بأحرف من ذهب في سجلات التاريخ مهما مر عليها من سنوات.