بـ«الزي الموحد».. تسكين العاملين بمجمع المصالح المميكن في الوادي الجديد

تواصل محافظة الوادي الجديد، التجهيزات المختلفة وتسليم المرحلة الأولى من مبانى المديريات الخدمية المنتقلة بمجمع المصالح الحكومية المميكن للمحافظة والذى يجرى ربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة لتوفير الخدمات الحكومية المختلفة للمواطنين.

وشهد مجمع المصالح الحكومية المميكن، اليوم الأحد، تواجد الموظفين بالزى الموحد من مديريات الشباب والرياضة، الإسكان، التموين، الطب البيطري، الصحة، الزراعة، في ظل بدء تسكين العاملين بالمكاتب الخاصة بكل مديرية بمبنى المديريات، وإجراء التجارب النهائية لتشغيل المرافق استعدادًا للانتقال الفعلي قبل نهاية الشهر الجاري.



وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن ذلك في إطار الاستعدادات الجارية وسرعة الانتهاء من كافة المرافق لتوفير الخدمات المختلفة للعاملين بالمصالح الحكومية والبدء في تقديم الخدمات للمواطنين.

جدير بالذكر أن محافظة الوادي الجديد قامت بإنشاء نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة في مركز الخارجة يضم مجمع المصالح الحكومية المميكن، بالإضافة إلى مناطق سكنية، ومن المقرر إنشاء أبراج سكنية ذكية مزودة بكل المرافق والوسائل التكنولوجية الحديثة.