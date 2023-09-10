أنشطة متنوعة ضمن مبادرة «صيف شبابنا» بمراكز شباب وأندية الوادي الجديد

أعلن بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، عن تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة في إطار مبادرة «صيف شبابنا» بمراكز شباب وأندية المحافظة.

وقال إنه تم تنفيذ دورى ثقافى للطلائع بمركز شباب تنيدة بقطاع مركز بلاط، بهدف غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الثقافي، ونشر الوعي الثقافي بين الطلاب والعناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بالمستوى الثقافي لديهم، ورفع مستوى المهارات للطلاب واستثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة وإشباع ميول الطلاب وملء أوقات الفراغ بطريقة ايجابية، زتوثيق علاقات الصداقة بين الشباب والطلائع بإقامة مسابقات الدوري الثقافي .الارتقاء بفكر وثقافة الشباب والنشئ.

وأضاف أن الأنشطة بمراكز الشباب شملت تنفيذ منتجات الشباب الحرفية والتراثية بمركز شباب عدن بقطاع باريس، بهدف دعم الشباب من خلال قطاع المنتجات اليدوية وفتح سبل لتسويق منتجاتهم، وتوفير فرص عمل لهم من خلال تسويق منتجاتهم بالمعارض وتحقيق مصدر دخل لهم من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووصولها إلى الأسواق وعرضها للمستهلكين.