أخبار التعليم.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط .. عروض مبهرة خلال حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات بحلوان

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الخشت يعلن فتح باب التقدم لمسابقة أفضل دراسة عن "دور العمل الأهلى التنموى"

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجري لأفضل دراسات نظرية وتطبيقية لخدمة مصر، وإتاحتها لجميع شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات في مصر، وقررت اللجنة العليا للمسابقة اختيار الموضوع البحثي لعام 2023 بعنوان "دور العمل الأهلي التنموي في مواجهة التحديات المجتمعية في مصر".

قرار مُفاجئ بإيقاف قيد بعض الطلاب بالمدارس قبل بدء الدراسة بأيام|تعرف على السبب

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إيقاف قيد عددا من الطلاب في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري .

وزيرا التعليم العالي والرياضة يشهدان حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد بحلوان

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء أمس السبت، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية في نسخته الثالثة عشر في جامعة حلوان، والذي يُعقد خلال الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن".

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. عبر هذا الرابط

تتزايد معدلات البحث عن موعد نتيجة المرحلة الثالثة 2023 بالتزامن مع اقتراب انتهاء تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث تفصلنا ساعات قليلة على غلق موقع التنسيق الإلكتروني وانتهاء مرحلة تسجيل الرغبات استعدادًا لإعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2023.

عروض مبهرة خلال حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات بحلوان

شهد حفل انطلاق أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر، عروض مبهرة تتحدث عن تاريخ مصر منذ القدماء المصريين وحتي العصر الحديث، بالإضافة إلي استعراضات الموشحات في عصر المماليك ثم عصر الانتصارات

وزير التعليم العالي يؤكد أهمية دور الجامعات في تطوير سياسات التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية دور الجامعات في بناء وتطوير السياسات الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، باعتبارها حاضنات للأفكار والإبداع القادرة على إيجاد حلول علمية للمشكلات.

أيمن عاشور يفتتح فعاليات المؤتمر العربى الخامس حول التعليم العالي والتنمية المستدامة

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم، فعاليات المؤتمر العربى الخامس حول التعليم العالى والتنمية المستدامة والذى يعقد تحت عنوان "دور الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، على مدار يومى 10، 11 سبتمبر الجارى، والذى تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، بحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطانى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، و الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والعربية وخبراء التعليم العالى فى مصر والمنطقة العربية.