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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

لتعزيز قيم السلام والأخوة الإنسانية.. شيخ الأزهر يشارك بـ المؤتمر الدولي من أجل السلام

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

يشارك فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأحد، في أعمال المؤتمر الدولي للسلام، الذي تنظمه جمعية "سانت إيجيديو"، والذي سيتم افتتاح أعماله اليوم الأحد، على أن تستمر حتى الـ١٢ من سبتمبر الحالي.

شيخ الأزهر يشارك في المؤتمر الدولي من أجل السلام

ومن المقرَّر أن يلقي فضيلته الكلمة الرئيسية لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي سوف ينعقد بحضور السيد فرانك فالتر شتاينماير، رئيس الجمهورية الألمانية، وعددًا من قادة الأديان والمجتمعات، والشخصيات السياسية؛ بهدف بحث سبل تعزيز قيم السلام والأخوة الإنسانية، ومكافحة تزايد وتيرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، ومناقشة سبل التصدي للإساءة للمقدسات الدينية وظاهرة العداء للإسلام والمسلمين.

تجمع بين الأزهر الشريف وجمعية سانت إيجيديو – وهي منظمة إنسانية مقرها العاصمة الإيطالية "روما" وتنتشر في 73 دولة في أوروبا وأفريقيا وأمريكا وآسيا - علاقات تعاون قوية، لما لها من إسهامات دولية كبرى في مجال نشر السلام وتعزيز الحوار والتعايش المشترك، وهي الأهداف نفسها التي يسعى الأزهر الشريف إلى تحقيقها على المستوى الدولي، وهو ما مثل أرضية مشتركة للتعاون البناء بين الأزهر وجمعية سانت إيجيديو، ذلك التعاون الذي استمر على مدار السنوات العشر الماضية.

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كانت البداية في يونيو من العام 2015، حيث شارك فضيلة الإمام الأكبر في مؤتمر حكماء الشرق والغرب بمدينة فلورنسا التاريخية، والذي نظمته جمعية سانت إيجيديو، بهدف الوصول إلى صيغة مشتركة للتعايش السلمي وتعزيز ثقافة السلم وقبول الآخر وإعادة الثقة بين الشرق والغرب، ثم تلا ذلك استقبال فضيلته للسيد ماركو إمباليازو، رئيس جمعية "سانت إيجيديو"، في مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس في مايو من العام 2016، وأيضا مشاركة فضيلته في الملتقى العالمي الثالث للشرق والغرب بعنوان: "الشرق والغرب.. نحو حوارٍ حضاري"، والذي نظمته الجمعية في العاصمة الإيطالية روما، في نوفمبر 2017.

بالإضافة لذلك، فقد شارك فضيلة الإمام الأكبر في مؤتمر "الأديان.. والثقافة والحوار"، الذي نظمته جمعية سانت إيجيديو في مدينة بولونيا الإيطالية في أكتوبر من العام 2018, ثم تلا ذلك مشاركة فضيلته في مؤتمر "طرق السلام" – والذي نظمته الجمعية في مدينة مونستر بألمانيا في شهر سبتمبر من العام 2019، كما شملت أيضا مشاركة فضيلته في المؤتمر السنوي لجمعية سانت إيجدو بالعاصمة الإيطالية روما تحت عنوان "الدعاء من أجــل السلام"، وذلك في أكتوبر من العام 2021.

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