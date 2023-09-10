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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الشباب الماليزي ينسحب من الائتلاف الحاكم بسبب مخاوف تتعلق بالفساد

رئيس الوزراء الماليزي
رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم

أعلن التحالف الديمقراطي المتحد الماليزي (مودا)، اليوم الأحد، انسحابه من الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء أنور إبراهيم، بسبب مخاوف تتعلق بالفساد بعد إسقاط تهم الفساد ضد نائب رئيس الوزراء.

ولحزب مودا الذي يركز على الشباب نائب واحد منتخب ولن يؤثر تحركه للاستقالة على استقرار التحالف الحكومي، لكنه قد يحرم أنور من أغلبية الثلثين في البرلمان وهو أمر ضروري لإقرار تعديلات دستورية وإصلاحات رئيسية أخرى.

وتأتي خطوة مودا بعد أن أسقط المدعون الأسبوع الماضي عشرات التهم الموجهة إلى نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد حميدي – رئيس حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة الملوث بالكسب غير المشروع، والذي يحتاج أنور إلى دعمه للحفاظ على الأغلبية البرلمانية.

وأكد أنور أن خطوة إسقاط القضية، التي أثارت رد فعل شعبي واسع النطاق، تمت دون تدخل منه.

وقال مودا إن إسقاط القضية أثار العديد من التساؤلات وكان ضد التزام الحكومة بمحاربة الفساد ودعم سيادة القانون.

وأضاف الحزب في بيان اليوم، الأحد: “نتيجة لهذا القرار، يعتقد MUDA أن المؤسسات القانونية في البلاد قد تلوثت، ويبدو الأمر كما لو أن الحكومة تعمل على تطبيع ثقافة الفساد”.

وتابع مودا أنه سينضم إلى المعارضة كقوة ثالثة، لكنه سيواصل دعم الحكومة إذا احتاجت إلى أغلبية الثلثين لتنفيذ الإصلاحات المؤسسية.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على الفور على طلب للتعليق.

تولى أنور منصبه بعد انتخابات عامة مثيرة للانقسام في نوفمبر من العام الماضي، حيث دخل في شراكة مع منافسته المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة لكسر البرلمان المعلق وتشكيل الحكومة.

تم التصويت على خروج المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة من السلطة لأول مرة في تاريخ ماليزيا في عام 2018 بسبب الغضب الواسع النطاق بسبب مزاعم الفساد ضد أحمد زاهد ورئيس الوزراء السابق نجيب رزاق. وقد نفى كلاهما باستمرار ارتكاب أي مخالفات.

ويقضي نجيب الآن حكما بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة الفساد المرتبط بفضيحة بمليارات الدولارات في صندوق 1MDB الحكومي ويواجه المزيد من اتهامات الرشوة.

الائتلاف الحاكم انتخابات عامة تشكيل الحكومة تعديلات دستورية رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق نائب رئيس الوزراء

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