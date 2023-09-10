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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ملفات

بعد غلق باب الترشح| حسين لبيب في مواجهة فاروق جعفر على رئاسة الزمالك.. وسيدة تنافس لأول مرة

الزمالك
الزمالك

تتجه أنظار عشاق القلعة البيضاء إلى انتخابات نادي الزمالك القادمة، ومعرفة أسماء المرشحين وطلبات الترشح لانتخابات الزمالك، وفُتح تلقي طلبات الترشح منذ يوم 4 من سبتمبر الماضي وحتي اليوم الموافق 10 من سبتمبر، وهو اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، واستمر تلقي الطلبات لمدة ثماني ساعات يوميًا، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

وتكونت لجنة تلقي طلبات الترشيح من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسًا للجنة، وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة، وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات، ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد مدير الخزينة، وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

ويرصد موقع "صدي البلد" الاخباري في التقرير التالي، أسماء كافة طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، التي تلقتها لجنة تلقي طلبات الترشيح منذ اليوم الأول 4 من سبتمبر الماضي وحتي نهاية اليوم 10 من سبتمبر.

اليوم الأول

تقدم في أول يوم من تلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، كريم عادل عبيد عضو الجمعية العمومية على منصب أمين الصندوق.

كما تقدم كلًا من أحمد عفيفي، ورجب رواش، وأحمد فوده نصير، بأوراق ترشحهم على منصب العضوية فوق السن. 

 

اليوم الثاني 
 

 وتقدم في اليوم الثاني من تلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، ماجد فاروق الحنبلي عضو الجمعية العمومة لنادي الزمالك، بأوراق ترشحه على منصب الرئاسة خلال الانتخابات المقبلة للنادي الأبيض.

اليوم الثالث 
 

 وتقدم في اليوم الثالث من تلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، أشرف إمام عبد السلام، وحمدية كمال علي، لاعبة الكرة الطائرة السابقة بالنادي، ومروة أمير رفاعي عضو الجمعية العمومية، بأوراق ترشحهم للانتخابات على منصب العضوية فوق السن.

اليوم الرابع
 

 بينما تقدم في اليوم الرابع من تلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، كلًا من أحمد عبادة، وسيف الإسلام محمد يوسف، ومروة البورجي، ونجلاء الناجي على منصب العضوية فوق السن.

بينما تقدم في تلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، محمد خالد الصادق على منصب العضوية تحت السن.

اليوم الخامس

وتقدم في اليوم الخامس من تلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، هاني العتال نائب رئيس النادي السابق، بأوراق ترشحه على منصب نائب رئيس النادي.

بينما تقدم كلًا من عبد المجيد سليم، على منصب أمين الصندوق، وأحمد هاني زادة على منصب العضوية تحت السن، في انتخابات الزمالك المقبلة.

اليوم السادس

وتقدم أمس السبت، في اليوم السادس من تلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، محمد قدري على منصب أمين الصندوق.

في حين تقدم كل من طارق عبد العال، ورفعت شبل، وسامح سوني، وعلاء مقلد، وحاتم السيد، على منصب العضوية فوق السن.

بينما تقدم كلًا من علي العاطفي، وياسمين الشريف، وإيهاب عصمت، على منصب العضوية تحت السن، في انتخابات نادي الزمالك القادمة.

اليوم السابع والأخير

وتقدمت في اليوم السابع والأخير من تلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، قائمة حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك السابق، بأوراق ترشحها لخوض انتخابات النادي المقبلة.
 وتقدم كلًا من حسين لبيب على منصب الرئيس، وهشام نصر على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وحسام المندوه على منصب أمين الصندوق.

بينما تقدم كلًا من أحمد سليمان، وهاني شكري، وهاني برزي، وعمرو أدهم، وحسين السيد، ومحمد طارق علي منصب العضوية فوق السن، وتقدم رامي نصوحي، وأحمد خالد حسانين، ونيرة الأحمر علي منصب العضوية تحت السن

أول سيدة في تاريخ القلعة البيضاء

وتقدمت اليوم ميرفت السيد أحمد، عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، بأوراق ترشحها لانتخابات النادي المقبلة على مقعد الرئاسة، كأول سيدة تترشح على هذا المقعد.

صراع علي رئاسة الزمالك

كما تقدم فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، بأوراق ترشحه لانتخابات النادي المقبلة على منصب الرئاسة، وأكد فاروق جعفر أنه سيتم حسم قائمته التي سيخوض بها الانتخابات خلال الأيام المقبلة.

وتقدم الدكتور عبد الله جورج عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، بأوراق ترشحه لانتخابات النادي المقبلة على مقعد العضوية فوق السن، كما تقدم شرين الفقي وشريف إسلام بأوراق الترشح لمقعد العضوية فوق السن.
 وتقدم أحمد النمس ومحمد عودة على مقعد العضوية تحت السن، وقام أحمد عبد الغني عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، بتقديم أوراق ترشحه لانتخابات النادي المقبلة على منصب نائب الرئيس، بينما تقدم هشام يكن نجم الزمالك السابق بأوراق ترشحه على منصب العضوية فوق السن.

طلبات حتي الدقيقة الأخيرة قبل انتهاء الموعد

وتقدم مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق بأوراق ترشحه لانتخابات النادي المقبلة على منصب العضوية فوق السن، وتقدم هاني سعيد عضو الجمعية العمومية بأوراق ترشحه على منصب العضوية فوق السن.

وفي نفس الوقت تقدم محمد الماو عضو الجمعية العمومية بأوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق، كما تقدم الحسيني سمير نجم فريق السلة السابق بنادي الزمالك ونجلاء خليفة بأوراق ترشحهما لانتخابات الزمالك المقبلة على منصب العضوية فوق السن،وتقدم هشام نصر إبراهيم لانتخابات الزمالك على  منصب العضوية تحت السن.
 

 موقف مرتضي منصور من إنتخابات الزمالك

وعن موقف المستشار مرتضي منصور من الترشح لانتخابات نادي الزمالك، قال الناقد الرياضى، أحمد جلال، أن انتخابات رئاسة نادى الزمالك شبه محسومة، لصالح حسين لبيب إذا لم يترشح مرتضى منصور.

وأوضح الناقد الرياضى، خلال تصريحات تليفزيونية أنه حتى الوقت الحالي لم يتأكد ترشح مرتضى منصور لرئاسة نادى الزمالك، وعقب: "عادة مرتضى منصور الترشح لانتخابات نادى الزمالك فى آخر يوم..  واليوم أخر يوم".

وأشار أحمد جلال، إلى أن تحالف حسين لبيب، والكابتن أحمد سليمان يفسر أن الأول سيصبح رئيسا والثانى، عضوا، وهشام نصر نائب رئيس.

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