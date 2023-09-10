عبد الله جورج لـ«صدى البلد»: أخوض انتخابات الزمالك مستقلا من أجل التنافس

تقدم الدكتور عبد الله جورج، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، بأوراق ترشحه لانتخابات النادي المقبلة، على مقعد العضوية فوق السن.

وقال جورج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "هناك قائمة توافقية سنقف بجوارها وندعمها، ولا بد من العمل لمصلحة نادي الزمالك، ولا يجب أن يكون هناك صراع، والتنافس شيء طبيعي، لكن لا نريد صراعًا انتخابيًا".

وأوضح أن: "المجال مفتوح أمام الجميع في الانتخابات، ومن يحصل على ثقة الجمعية العمومية؛ فمرحبًا به في مجلس الإدارة".

وأضاف: "لا نريد تفتيتًا لأصوات الجمعية العمومية، وقررت أن أكون مستقلًا؛ من أجل التنافس، وترشحت في هذا التوقيت الصعب الذي يمر به النادي؛ لأنني واحد من أبناء الزمالك".

وشدد على أنه: "لا بد أن يكون المجلس المقبل به تنوع كبير، سواء فيمن يفهم في الكرة، أو من يتمكن من تنمية الموارد، أو من يخدم الأعضاء، ولا بد من التفاف كافة الأيادي؛ لعودة النادي لأولاده ولعهده السابق".

وانتهى الوقت المحدد لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، اليوم الأحد 10 سبتمبر، في تمام السادسة مساءً.