عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الله جورج لـ«صدى البلد»: أخوض انتخابات الزمالك مستقلا من أجل التنافس

عبدالله جورج
عبدالله جورج

تقدم الدكتور عبد الله جورج، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، بأوراق ترشحه لانتخابات النادي المقبلة، على مقعد العضوية فوق السن.

وقال جورج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "هناك قائمة توافقية سنقف بجوارها وندعمها، ولا بد من العمل لمصلحة نادي الزمالك، ولا يجب أن يكون هناك صراع، والتنافس شيء طبيعي، لكن لا نريد صراعًا انتخابيًا".

وأوضح أن: "المجال مفتوح أمام الجميع في الانتخابات، ومن يحصل على ثقة الجمعية العمومية؛ فمرحبًا به في مجلس الإدارة".

وأضاف: "لا نريد تفتيتًا لأصوات الجمعية العمومية، وقررت أن أكون مستقلًا؛ من أجل التنافس، وترشحت في هذا التوقيت الصعب الذي يمر به النادي؛ لأنني واحد من أبناء الزمالك".

وشدد على أنه: "لا بد أن يكون المجلس المقبل به تنوع كبير، سواء فيمن يفهم في الكرة، أو من يتمكن من تنمية الموارد، أو من يخدم الأعضاء، ولا بد من التفاف كافة الأيادي؛ لعودة النادي لأولاده ولعهده السابق".

وانتهى الوقت المحدد لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة،  اليوم الأحد 10 سبتمبر، في تمام السادسة مساءً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

ضربة موجعة لاتحاد العاصمة الجزائري قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

ترشيحاتنا

هجوم من أعضاء الزمالك على خالد لطيف أثناء تقديمه لأوراق الترشح بالنادي

أحمد حسن: ترانسفير ماركت يؤكد انتقال موديست إلى الأهلي

أفضل أوقات استجابة الدعاء .. العلماء يوضحون

بعد انتهاء قمة العشرين.. قرود المكاك تغزو شوارع نيودلهي

هولندا .. الشرطة تعتقل أكثر من 500 ناشط مناخي

تباين أسعار العملات العربية في ختام اليوم الأحد 10-9-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة الدجاج المشوية.. صحية وشهية

فى عيد ميلاده.. شاهد أجمل صور جمعت بين دنيا سمير غانم وزوجها

ليست المرة الأولى.. سبب ظهور وميض أزرق في السماء لحظة زلزال المغرب

جمال شعبان يقدم نصائح تغني عن عملية القلب المفتوح.. تفاصيل

فيديو

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ