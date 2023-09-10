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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر الجديدة للإسكان تعلن مد فترة تقديم عروض استغلال مجمع مدينة غرناطة

مصر الجديدة للإسكان
مصر الجديدة للإسكان

كشفت شركة  مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن مد العرض الفني والمالي بطرح تأجير واستغلال مجمع مدينة غرناطة إلى يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023، وفقا لبيان الشركة اليوم.

وطرحت مصر الجديدة للإسكان،مجمع مدينة غرناطة (11112 متراً مربعاً) للتأجير والاستغلال في الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية المختلفة بها يوم 21 مايو 2023، محددة آخر موعد لتقديم العروض يوم 7 سبتمبر الجاري.

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وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي

قرار الشركة

أسهم ملكية مصر الجديدة للإسكان  
 

وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة وزارة قطاع الأعمال العام نحو  (72.251%) من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

مصر الجديدة للاسكان القابضة للتشييد مجمع مدينة غرناطة الأنشطة السياحية التعمير

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