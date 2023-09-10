تعويض منى زكي .. قرارات عاجلة ضد محمد رمضان ومرتضى منصور ويوتيوبر شهير

شهدت، محكمة القاهرة الاقتصادية، خلال الايام الماضية جلسات نارية حيث حددت، المحكمة جلسة 14 سبتمبر و 19 سبتمبر و 28 سبتمبر محاكمة كلا من اليوتيوبر الشهير احمد وجيه ومحمد رمضان و مرتضى منصور لاتهام الاول بسب وقذف الفنانة منى زكي، واتهام الثاني بسب عمرو اديب واتهام الاخير بسب محامي نادي الأهلي.

نرصد في السطور التالية، تفاصيل جلسات تلك القضايا خلال شهر سبتمبر والتي تنعقد في محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 14 سبتمبر الجاري، موعدًا لنظر أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر أحمد وجيه لاتهامه بسب وقذف الفنانة منى زكي لمشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز.





وقال المحامي شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية لـ صدى البلد، إن نيابة الشئون المالية والاقتصادية أحالت أحمد وجيه، المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكي عبر فيديوهات بثها على موقع يوتيوب إلى المحكمة الاقتصادية بسبب فيلم أصحاب ولا أعز.



تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية للنائب العام، ضد يوتيوبر يدعى أحمد. ويتهمه بالإساءة لعدد من الفنانين، ومن بينهم الفنانة منى زكي، بسبب مشاركتها فى فيلم أصحاب ولا أعز ولنقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع يوتيوب.





وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في البلاغ رقم 137602 سنة 2022 عرائض النائب العام، وذكر أن المشكو في حقه أعد فيديو وظهر فيه ووجه السباب لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي، ووصفهم بأمور خادشة ومسيئة لهم ولأعضاء نقابة المهن التمثيلية.



تعويض عمرو أديب

حددت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية جلسة 28 سبتمبر لنظر قضية التعويض المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد صدور حكم جنائي نهائي ضد الفنان محمد رمضان بغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.



كانت قضت المحكمة في وقت سابق، بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية اتهام الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ عن تعمد الفنان إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر إحالة محمد رمضان في القضية التي حملت رقم 4246 لسنة 2022 حصر وارد مالية، تقيد الأوراق جنحة بالمادة 166 مكررا من قانون العقوبات، وبالمادتين رقمي 1/76،70 قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والمادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

محمد رمضان يواجه تهمة التشهير

وتضمنت الاتهامات الموجهة للفنان محمد رمضان، سب وقذف وتشهير واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام محتوى بدون ترخيص ونشر محتوى بدون إذن، حيث كان المحامي طارق جميل قد أقام 4 دعاوى قضائية موكلا عن الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان.

وكانت محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، قضت في وقت سابق ببراءة الإعلامي عمرو أديب على حكم تغريمه ١٠ آلاف جنيه لسب وقذف الفنان محمد رمضان، كما كانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت بتغريم الإعلامي عمرو أديب مبلغ مالي قدره ١٠ آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة و٥٠ جنيهًا أتعاب محاماة، وذلك في دعوى السب والقذف التي حملت رقم ١٢٤٤ لسنة ٢١، و المقامة من الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي عمرو أديب.

وتقدم المحامي أحمد الجندي، موكلًا عن الفنان محمد رمضان، في وقت سابق، بدعوى ضد الإعلامي عمرو عبد الحي أديب وشهرته عمرو أديب بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطلب تعويض مالي 100 ألف جنيه وواحد.

محامي الأهلي ومرتضى منصور

كما، حددت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال جلسة 19 سبتمبر الجاري لمحاكمة المحامى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لاتهامه بالتعدي بالسب والازعاج بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لمحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي.

وتنعقد جلسة المحاكمة الجديدة فى القضية رقم 2027 لسنة 2023 جنح مالية امام المحكمه الاقتصاديه بالقاهره.



وكان محمد عثمان المحامي بالنقض ونقيب محامى القاهرة الأسبق المستشار القانوني للنادي الاهلي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور اتهمه بالتعدي عليه بالسب والازعاج بإساءة استعمال وسائل التواصل بأن نعته بعبارات خادشة للاعتبار عبر مداخله تلفزيونيه ببرنامج (زملكاوى ) بتاريخ 2022/8/22.

وطلبت النيابة معاقبة مرتضى منصور بالمواد 166 مكرر و177 و 306 و 308 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 70و76 من قانون تنظيم الاتصالات وهي المواد التي تعاقب بالحبس الوجوبى لمرتكبي الجرائم الواردة بقرار الاتهام .