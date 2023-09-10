انهيار طليقة حسن شاكوش من البكاء على الهواء.. وتوجه رسالة مهمة للجمهور

انهارت ريم طارق، طليقة حسن شاكوش من البكاء على الهواء، موجهة رسالة إلى الجماهير، قائلة: "أنا بس محتاجة من كل شخص اتفرج على الفيديو، يضيع من وقته بس 30 ثانية، ويتفرج على الفيديو بتاعي اللي بقول فيه إني اعتذرتله.. أنا معتذرتش على حاجة، ولا قولت إني شوفت منه كل خير.. أنا الفيديو دا عملته؛ عشان آخد هدومي.. غير كده لأ.. هو خدعني لتالت مرة".

وأضافت "طارق"، في حوارها ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة: "فيها إيه لما أطالب بحقوقي؟!، أنا مش واحدة من الشارع، هذه حقوقي وهذه ملابسي التي لم أحصل عليها".

وتابعت طليقة حسن شاكوش: "حقوقي هي المؤخر والقايمة وأغراضي الشخصية مثل الملابس واعتذار حسن شاكوش، كما أن أهل الخير الذين تدخلوا بيننا، حكموا بأني مخطئة؛ لأني شهرت به، وأصريت على أنني لن أعتذر عن حديثي عنه؛ لأن كل كلامي عليه دليل .. المؤخر 300 ألف جنيه، والقائمة بـ200 ألف جنيه، و100 ألف جنيه ذهب، وكان من المفترض أن أحصل على كل هذه الحقوق، مقابل أن أقوم بتصوير فيديو، أعلن فيه أنني حصلت على كل أغراضي الشخصية، لكن فضلنا شهر في مهاترات، وكل شوية يقول أنا في الساحل، وعندي حفل، ومش فاضي".