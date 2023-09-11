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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| العاصفة دانيال تدخل مصر خلال ساعات.. وعالم يحذر من حدوث زلازل بالمنطقة العربية

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الأخيرة العديد من الموضوعات والقضايا الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

فاروق جعفر: لدي خطة لعبور الأزمات الطاحنة في نادي الزمالك
قال فاروق جعفر، لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، إنه  حان الوقت أن يتولى رئاسة نادي الزمالك أحد أبنائه ممن مثلوا القلعة البيضاء كرويا.

أحمد موسى يشيد بأجواء الترشح لانتخابات الزمالك: مصر بتفرح
أكد الإعلامي أحمد موسى أن حسين لبيب قدم أوراق ترشحه في اليوم الأخير لانتخابات نادي الزمالك بعدما فُتح باب الترشح.


عالم يحذر من حدوث زلازل جديدة بالمنطقة العربية
قدم البروفيسور صالح عوض، العالم العراقي وأستاذ الجيولوجيا في جامعة بغداد، تفسيرًا لحدوث زلزال في مدينة مراكش بالمغرب بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.

انهيار طليقة حسن شاكوش من البكاء على الهواء.. وتوجه رسالة مهمة للجمهور
انهارت ريم طارق، طليقة حسن شاكوش من البكاء على الهواء، موجهة رسالة إلى الجماهير، قائلة: "أنا بس محتاجة من كل شخص اتفرج على الفيديو، يضيع من وقته بس 30 ثانية، ويتفرج على الفيديو بتاعي اللي بقول فيه إني اعتذرتله.. أنا معتذرتش على حاج

تؤثر علي مصر..الأرصاد تعلن مفاجأة عن العاصفة دانيال
أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال ليست إعصارًا بل عاصفة استوائية، وأن سرعة الرياح في ليبيا وصلت إلى 80 كيلومترًا في الساعة.

زوج يستغيث: مراتي نصبت عليا في 36 ألف دولار وكيلو ذهب| فيديو
كشف رجل يدعى محمد الفقي من البحيرة، تفاصيل النصب عليه من قبل زوجته وأهلها وابن خاله.

أحمد موسى: مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة تعرض للتشكيك
أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك محاولات مستمرة للتشكيك في مشروعات التنمية التي تقوم بها مصر، مشيراً إلى أن مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة تعرض لهذا التشكيك.

العاصفة دانيال تدخل مصر في هذا التوقيت.. اعرف آثارها
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو فريق الإعلام في هيئة الأرصاد الجوية، عن تأثير العاصفة دانيال على السواحل الليبية، وما إذا كانت ستؤثر على مصر.

متحدث الرئاسة: نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الصناعية محور لقاءات السيسي بقمة العشرين
كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن سلسلة اللقاءات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من زعماء وقادة دول العالم، خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين في الهند، موضحا أن سياسة مصر الخارجية، ثابتة، وقائمة على التعاون من أجل البناء.

 

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