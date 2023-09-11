عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات.. زلزال جديد يضرب دولة عربية بعد المغرب..وتصريحات نارية من طليقة شاكوش

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها  العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات، وزلزال جديد يضرب دولة عربية بعد المغرب، وتصريحات نارية من طليقة شاكوش.

 

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، إذ تشهد البلاد اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، تبدأ على غرب البلاد اليوم الاثنين وتمتد إلى مناطق من شمال البلاد ، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانا.

 

الداخلية تكشف تفاصيل وفاة نزيل بمركز الإصلاح والتأهيل

وضمن ما حدث ليلا أوضح مصدر أمنى أن حقيقة ما تداولته بعض القنوات والصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن وفاة نزيل "محبوس على ذمة إحدى القضايا بالسجن المشدد (7) سنوات" بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل. يرجع لشعوره بحالة إعياء شديدة، وتم نقله على إثرها لمستشفى المركز إلا أنه توفى أثناء تلقيه

 

مع اقترابه من مصر.. الإعصار دانيال يتسبب في غرق مناطق بليبيا| فيديو

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الاثنين، عن تعرض بعض المدن في البلاد لفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد ، ضمن ما حدث ليلا.

 

لأول مرة.. شيرين تكشف سبب تغيير اسمها الحقيقي: زعلت من والدي بسببه.. فيديو

حل الفنانة شيرين، ضيفه على الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج واحد من الناس ، المُذاع عبر فضائية الحياة .

 

فضحني وجرسني.. تصريحات نارية من طليقة شاكوش بسبب الفيديو الأخير| تعرف عليها

وضمن ما حدث ليلا ، حلت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة للحديث عن أزمتها الأخيرة مع شاكوش. 

وننشر في هذا التقرير أبرز تصريحات ريم التي صرحت فيها خلال هذه الحلقة وكان أبرزها. ـ عملت فيديو اتكلمت فيه عن حسن شاكوش حلو من ورا أهلي عشان الموضوع يخلص. ـ أهل الخير اللى تدخلو يحلو الأزمة وقعوا.

فاروق جعفر يكشف قائمته الانتخابية لرئاسة الزمالك

كشف فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق عن قائمته الانتخابية للمرحلة القادمة بعد الترشح على انتخابات القلعة البيضاء. وقال فاروق جعفر في تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" أنا ترشحت لرئاسة نادي الزمالك لأنه حقي أن اتواجد في هذا المنصب منذ سنوات. وأضاف:" القائمة الخاصة بي في انتخابات نادي الزمالك.

صدمة في الأهلي بسبب موديست.. وهذا موعد وصوله القاهرة

وضمن ما حدث ليلا ، حسم النادي الأهلي التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني السابق، في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

زلزال جديد يضرب دولة عربية

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، بوقوع هزة أرضية بقوة 4.8 على مقياس ريختر في محافظة كركوك، ضمن ما حدث ليلا.

حدث ليلا العاصفة دانيال امطار غزيرة وفاة نزيل بمركز الإصلاح رئاسة الزمالك فاروق جعفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

هل تغرق القاهرة بسبب العاصفة دانيال؟| بيان عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

عاجل| كولر ينقلب على نجم الأهلي ويطلب رحيله.. و"الخلفية" تؤرق لاعب الفريق قبل السوبر الإفريقي

عاجل.. الإعصار دانيال يضرب عدة محافظات مصرية خلال ساعات

لا أرى سببا لتجاهل إعادة شراءه.. فرج عامر يعلق على موقف الأهلي مع هذا اللاعب

المؤخر 300 ألف.. ريم طارق تبكي وتوجه رسالة للجماهير على الهواء

برامج تجسس إسرائيلية.. التحذيرات تتجدد لجميع مستخدمي هذه الهواتف

موضوعات متعلقة

شيرين: أبويا صعيدي وتربيتي كانت صعبة جدا.. زعلت منه لإنه سماني أشجان.. وتروي كواليس أشهر إفيهات «المتزوجون»

في ذكرى ميلاده.. تعرف على أصول الفنان أشرف عبد الباقي

لو معاك 400 ألف جنيه.. 5 سيارات زيرو موديل السنة

مقابل فائدة 36%.. تفاصيل سقوط تاجر عملة استولى على 5 ملايين جنيه..اعرف العقوبة

ذكري ميلاده.. رحلة صعود ويجز من لقاء مع مذيع الشارع لأهم مطرب راب فى مصر

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

حدث ليلا| مفاجأة بشأن الطقس وإعصار المتوسط.. حقيقة اختناق ركاب طائرة شرم الشيخ.. مفاجأة بتقرير الوطنية للإعلام عن مرتضي منصور

حدث ليلا| عمرو أديب يتصدر التريند.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس.. وأول تعليق من الدعم السريع على قرار البرهان بحلها

ترشيحاتنا

بمساعدة مانشستر سيتي.. خطة جديدة من اتحاد جدة لضم محمد صلاح

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

ما هي شعب الإيمان السبعون.. ومعنى بضع وستون شعبة؟| علي جمعة يوضح

أخبار التوك شو| العاصفة دانيال تدخل مصر خلال ساعات.. وعالم يحذر من حدوث زلازل بالمنطقة العربية

أرخص ستروين «هاتشباك» 2023 في مصر .. صور

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرك؟.. الإفتاء: احذروه بحالتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لـ اليانسون خلال الدورة الشهرية

أهمية قرع العسل مع الحليب للكلى

بالتايجر.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية

مسلم يحيى الحفل.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد ابنه آدم|صور

فيديو

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ