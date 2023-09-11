حدث ليلا.. العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات.. زلزال جديد يضرب دولة عربية بعد المغرب..وتصريحات نارية من طليقة شاكوش

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات، وزلزال جديد يضرب دولة عربية بعد المغرب، وتصريحات نارية من طليقة شاكوش.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، إذ تشهد البلاد اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، تبدأ على غرب البلاد اليوم الاثنين وتمتد إلى مناطق من شمال البلاد ، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانا.

وضمن ما حدث ليلا أوضح مصدر أمنى أن حقيقة ما تداولته بعض القنوات والصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن وفاة نزيل "محبوس على ذمة إحدى القضايا بالسجن المشدد (7) سنوات" بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل. يرجع لشعوره بحالة إعياء شديدة، وتم نقله على إثرها لمستشفى المركز إلا أنه توفى أثناء تلقيه

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الاثنين، عن تعرض بعض المدن في البلاد لفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد ، ضمن ما حدث ليلا.

حل الفنانة شيرين، ضيفه على الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج واحد من الناس ، المُذاع عبر فضائية الحياة .

وضمن ما حدث ليلا ، حلت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة للحديث عن أزمتها الأخيرة مع شاكوش.

وننشر في هذا التقرير أبرز تصريحات ريم التي صرحت فيها خلال هذه الحلقة وكان أبرزها. ـ عملت فيديو اتكلمت فيه عن حسن شاكوش حلو من ورا أهلي عشان الموضوع يخلص. ـ أهل الخير اللى تدخلو يحلو الأزمة وقعوا.

كشف فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق عن قائمته الانتخابية للمرحلة القادمة بعد الترشح على انتخابات القلعة البيضاء. وقال فاروق جعفر في تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" أنا ترشحت لرئاسة نادي الزمالك لأنه حقي أن اتواجد في هذا المنصب منذ سنوات. وأضاف:" القائمة الخاصة بي في انتخابات نادي الزمالك.

وضمن ما حدث ليلا ، حسم النادي الأهلي التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني السابق، في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، بوقوع هزة أرضية بقوة 4.8 على مقياس ريختر في محافظة كركوك، ضمن ما حدث ليلا.