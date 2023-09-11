حدث ليلا.. العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات.. زلزال جديد يضرب دولة عربية بعد المغرب..وتصريحات نارية من طليقة شاكوش

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات، وزلزال جديد يضرب دولة عربية بعد المغرب، وتصريحات نارية من طليقة شاكوش.
العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، إذ تشهد البلاد اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، تبدأ على غرب البلاد اليوم الاثنين وتمتد إلى مناطق من شمال البلاد ، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانا.
الداخلية تكشف تفاصيل وفاة نزيل بمركز الإصلاح والتأهيل
وضمن ما حدث ليلا أوضح مصدر أمنى أن حقيقة ما تداولته بعض القنوات والصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن وفاة نزيل "محبوس على ذمة إحدى القضايا بالسجن المشدد (7) سنوات" بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل. يرجع لشعوره بحالة إعياء شديدة، وتم نقله على إثرها لمستشفى المركز إلا أنه توفى أثناء تلقيه
مع اقترابه من مصر.. الإعصار دانيال يتسبب في غرق مناطق بليبيا| فيديو
أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الاثنين، عن تعرض بعض المدن في البلاد لفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد ، ضمن ما حدث ليلا.
لأول مرة.. شيرين تكشف سبب تغيير اسمها الحقيقي: زعلت من والدي بسببه.. فيديو
حل الفنانة شيرين، ضيفه على الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج واحد من الناس ، المُذاع عبر فضائية الحياة .
فضحني وجرسني.. تصريحات نارية من طليقة شاكوش بسبب الفيديو الأخير| تعرف عليها
وضمن ما حدث ليلا ، حلت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة للحديث عن أزمتها الأخيرة مع شاكوش.
وننشر في هذا التقرير أبرز تصريحات ريم التي صرحت فيها خلال هذه الحلقة وكان أبرزها. ـ عملت فيديو اتكلمت فيه عن حسن شاكوش حلو من ورا أهلي عشان الموضوع يخلص. ـ أهل الخير اللى تدخلو يحلو الأزمة وقعوا.
فاروق جعفر يكشف قائمته الانتخابية لرئاسة الزمالك
كشف فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق عن قائمته الانتخابية للمرحلة القادمة بعد الترشح على انتخابات القلعة البيضاء. وقال فاروق جعفر في تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" أنا ترشحت لرئاسة نادي الزمالك لأنه حقي أن اتواجد في هذا المنصب منذ سنوات. وأضاف:" القائمة الخاصة بي في انتخابات نادي الزمالك.
صدمة في الأهلي بسبب موديست.. وهذا موعد وصوله القاهرة
وضمن ما حدث ليلا ، حسم النادي الأهلي التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني السابق، في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.
زلزال جديد يضرب دولة عربية
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، بوقوع هزة أرضية بقوة 4.8 على مقياس ريختر في محافظة كركوك، ضمن ما حدث ليلا.