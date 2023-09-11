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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل وفاة نزيل بمركز الإصلاح والتأهيل

صدى البلد

أوضح مصدر أمنى أن حقيقة ما تداولته بعض القنوات والصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن وفاة نزيل "محبوس على ذمة إحدى القضايا بالسجن المشدد (7) سنوات" بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل. يرجع لشعوره بحالة إعياء شديدة، وتم نقله على إثرها لمستشفى المركز إلا أنه توفى أثناء تلقيه العلاج نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

وبسؤال شاهدي الواقعة من النزلاء المتواجدين معه أيدوا حدوثها على النحو المشار إليه .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة للتحقيق.

الإخوان الإرهابية النيابة العامة حالة إعياء جماعة الإخوان الإرهابية مركز الاصلاح والتأهيل

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