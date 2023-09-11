إنفوجراف .. إضافة 15 مليون منتفع جديد بمنظومة التأمين الصحي

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن إضافة 15 مليون منتفع جديد بمنظومة التأمين الصحي.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار أنه تمت إضافة 15 مليون منتفع جديد بمنظومة التأمين الصحي بنسبة زيادة تغطية 28%، فضلًا عن تدريب كافة مديري الطوارئ من خلال إدارة الأزمات والكوارث.

وعمل صيانة وتطوير للأجهزة الطبية بأقسام الطوارئ بنسبة 60%، كما تمت زيادة 10 عيادات متخصصة جديدة في عدد من المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي.