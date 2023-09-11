خوفا من عامل السن |شرط وحيد في عقد موديست مع الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة. عن شرط وحيد في عقد موديست مهاجم الاهلي الجديد.

وأكد شبانة، في تصريحات إذاعية ، أن الاهلي اشترط ضرورة مشاركه موديست مع الفريق في ٧٥ ٪من المباريات من أجل الموافقة علي تجديد عقده لمدة موسم جديد.

وأضاف أن الأهلي أراد ضمان حقه خاصة وأن اللاعب يبلغ ٣٥ عام ، مشددا أن موديست يمتلك سجل حافل بالإنجازات والبطولات طوال تاريخه.

وأوضح أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عقد جلسه عبر الفيديو كونفرانس أمس وأخبره بضرورة الالتزام من أجل ضمان المشاركه أساسيا وأخبره عن قيمه و تاريخ النادي العريق.

وتابع أن موديست يقترب من المشاركه أساسيا مع الفريق خلال مباراة السوبر الافريقي يوم الجمعة المقبل في السعودية أمام اتحاد العاصمة .