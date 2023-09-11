محمود رشاد: استعنت بـ4 مصححين للتاريخ في الموسم الثاني لـ أم الدنيا

كشف المخرج محمود رشاد ، عن تفاصيل احداث الموسم الثاني من المسلسل الوثائقي “ أم الدنيا " ، والذي من المقرر عرضه علي منصة watch it .

وقال محمود رشاد، في تصريحات خاصة لصدي البلد : بدأت كتابه الموسم الثاني من مسلسل “ أم الدنيا ” اثناء عرض الموسم الاول من المسلسل علي منصة watch it ، والتي تستمر في دعم وعرض الموسم الثاني ايضا، وقد استغرقت الكتابه ما يقرب من العام .

وأضاف محمود رشاد ، قائلا: هذا الموسم سيتواجد 4 من مصححي التاريخ ، وهم مصحح تاريخي روماني ومصحح تاريخي يهودي ومصحح تاريخي من الكنيسة ، ومصحح تاريخي إسلامي .

وتابع محمود رشاد: بالتاكيد نجاح الموسم الاول من العمل حملنا مسؤولية كبيرة ، واتمني ان يكون الجزء الثاني ، علي قدر توقعات المشاهدين.

وقال المخرج محمود رشاد فى تصريحات سابقة لـ صدي البلد: أواصل حاليا تصوير الموسم الثاني من مسلسل “ أم الدنيا ” ولكني لم انتهي من نصف الحلقات حتي الان ، والتي يبلغ عددها هذا الموسم 10 حلقات .

وتابع محمود رشاد: العمل لن يعرض قبل شهر ديسمبر 2023 ، وستتواجد معنا الفنانة القديرة سوسن بدر كراوي للاحداث كما كان في الموسم الاول من العمل ، وستناول في هذا الموسم تاريخ مصر من الفترة الرومانية حتي انتهاء العصر الفاطمي .