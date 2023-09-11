رئيس جامعة قناة السويس: 5452 طالبا مستجدا يؤدون الكشف الطبي بالأسبوع الأول لبدئه

قال رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، إن الكشف الطبي للطلاب المستجدين بدأ 3 سبتمبر الحالي ويستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، وأنه من الخطوات المهمة لاستكمال إجراءات التحاق الطلاب بكلياتهم لإعداد ملف صحي لكل طالب مستجد لمتابعة حالته الصحية طوال مدة الدراسة بالجامعة.

وأضاف مندور - وفقا لبيان اليوم الاثنين - أنه خلال الأسبوع الأول لبدء الكشف الطبي استقبلت الإدارة العامة للخدمات الطبية 5452 طالبا وطالبة بواقع 3491 طالبا مستجدا و1961 من طلاب المدن الجامعية القدامى، لافتا إلى أن الجامعة اتخذت عددا من الإجراءات التي تيسر إجراءات الكشف الطبي على الطلاب لتجنب الزحام وتوفير أماكن لاستراحة الطلاب وأولياء أمورهم مع الاستعانة بأطقم طبية متميزة.

وفي سياق متصل، واصل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد النعيم، جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل داخل مقر الكشف الطبي، موجها بضرورة أداء الإجراءات بسهولة ويسر، مشددا على القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب، حيث تم توفير أماكن انتظار لهم، مع رفع درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات لاستقبالهم.