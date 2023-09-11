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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشعب الجمهوري يفتتح معرض "مع الناس" بالبداري في أسيوط

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري يفتتح معرض مع الناس بمركز البداري

افتتح حزب الشعب الجمهوري، معرض "مع الناس" للمستلزمات المدرسية والسلع الغذائية وحلوى المولد بمركز البداري بمحافظة أسيوط، ضمن سلسلة المنافذ والمعارض التي ينفذها الحزب بمراكز المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الأدوات المدرسية ومستلزمات المدارس وحلوى المولد النبوى الشريف بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 20٪، تيسيرًا على أولياء الأمور. 

جاء ذلك بحضور السيد عبدالصبور، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة، وماهر عطية هاشم أمين تنظيم المحافظة، الكاتب الصحفي عبد الله تمام الأمين المساعد لشئون الإعلام، نيفين سعيد الأمين المساعد لشئون التدريب والتثقيف، ايهاب عنتر رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالمحافظة، اللواء فريد محمود الشويخ أمين مركز البداري، ولفيف من قيادات وأعضاء الحزب بمركز البداري.

من جانبه أكد السيد عبدالصبور، خلال اجتماعه مع أعضاء هيئة الحزب بمركز البداري وقراه، على أهمية الوقوف بجانب المواطن وتنفيذ استراتيجية الحزب التي تسعى دائماً إلى ابراز دور الحزب للعمل والسعي على قدم وساق لمصلحة المواطن، موضحًا رؤية الحزب وسياسته الفترة المقبلة، واستمع لآراء الأعضاء وبعض متطاباتهم.

وأشار عبدالصبور إلى أن سلسلة معارض مع الناس تأتى تنفيذاً لتوجيهات الأمانة المركزية للحزب وانطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب الشعب الجمهورى تحت رعاية النائب حازم عمر رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ، مهنئًا المواطنين بقدوم العام الدراسي الجديد متمنياً لكل أبنائه  الطلاب التوفيق والنجاح الدائم المستمر.

وعقب الافتتاح، تفقد الحضور الأقسام المختلفة لمعرض "مع الناس" لبيع المستلزمات المدرسية بمركز البداري والذى يضم " قسم الملابس والأحذية، وقسم الأدوات المدرسية بمختلف أنواعها ( الأدوات المكتبية - مستلزمات كمبيوتر - وسائل تعليمية ) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج بنسبة 20 % ، كما التقى أعضاء الحزب ببعض الأهالي والطلاب واستمعوا منهم إلى انطباعاتهم عن المعارض والمنافذ التى تم ويجرى فتحها بمختلف مراكز المحافظة والإطمئنان على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض وملائمة أسعارها.

وطالب الكاتب الإعلامي عبدالله تمام، بزيادة القاعدة الحزبية للحزب بكافة أنحاء المركز وقراه، والمشاركة الفاعلة في حل مشكلات المواطنين على أرض الواقع، والتجهيز للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحث المواطنين على المشاركة فيها، مشيدًا بدور الحزب في توفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، كذلك حلوى المولد النبوي الشريف.

وأوضح ماهر عطية، أن حزب الشعب الجمهوري من أكبر الأحزاب السياسية في الوقت الراهن، ويضم قيادات كبيرة ومتميزة في كافة المجالات، مطالبًا بضرورة تكثيف حملات الحزب على أرض الواقع خاصة بالقرى ليشمل كافة القرى والنجوع.

وأشار اللواء فريد الشويخ، إلى أن حزب الشعب الجمهوري بمركز البداري استطاع تكوين شعبية كبيرة بالشارع نظرًا لتغطية كافة القرى والنجوع بأعضاء الحزب المتميزين، مطالبًا ببذل مزيد من الجهد والتكاتف والإلتحام مع المواطن ليظهر تأثير الحزب المباشر على الشارع البدراوي، مقدماً الشكر للحضور لتلبيتهم الدعوة وعدم التأخر عن أي فاعلية من فاعليات الحزب.

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وأثنى اللواء حسين الشريف، على الجهود الكبيرة التي يبذلها الحزب وأعضاؤه كي يصبح الحزب الأول على الساحة السياسية، مشيدًا بالمعارض التي يقيمها الحزب بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتيسيرًا عليهم في توفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة وجودة عالية.

جدير بالذكر أن حزب الشعب الجمهوري افتتح ثلاثة منافذ ضمن  معارض مع الناس بمركز البداري، الأول لبيع المستلزمات المدرسية والثاني يشمل حلوى المولد النبوي الشريف بجوار كوبري الليمون، والثالث يشمل قسم الملابس والأحذية بجوار كوبري الشابورة.

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