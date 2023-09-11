بسبب التهديدات الأمنية.. توقيع اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية بين أمريكا والبحرين

أفادت صحيفة "أكسيوس"، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستوقع مع البحرين، اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية.

وأضافت الصحيفة أن تلك الإتفاقية من شأنها رفع مستوى الالتزام الأمني الأمريكي تجاه المملكة البحرينية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر تحدثت لها أنه "من المتوقع أن يوقع ولي العهد البحريني رئيس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الاتفاقية خلال زيارة لواشنطن هذا الأسبوع".

وأضافت :"من المتوقع أيضا أن يلتقي بوزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان".

وقالت المصادر لأكسيوس إن “الاتفاقية الاستراتيجية الأمريكية البحرينية، قيد الإعداد منذ أكثر من عام، وتتضمن الالتزام بالتشاور وتقديم المساعدة إذا واجهت البحرين تهديدا أمنيا وشيكا”.