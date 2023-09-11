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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود رشاد: نسافر محافظات الصعيد والبحر الأحمر من أجل الموسم الثاني لـ أم الدنيا

محمود رشاد
محمود رشاد

يواصل المخرج محمود رشاد تصوير أحداث الجزء الثاني من المسلسل الوثائقي “ أم الدنيا ” تهميدا لعرضه خلال الشهر الاخير من هذا العام عبر منصة watch it . 
 

وقال محمود رشاد في تصريحات خاصة لصدي البلد  : صورنا في عدد من المواقع ، فعلي سبيل المثال في محافظة القاهرة قمنا بالتصوير في شارع المعز وجامع عمرو بن العاص ، وجامع أحمد بن طولون ، ومدينة الفسطاط ، ومتحف الحضارة ، والمتحف الاسلامي ، والكنيسة المعلقة ، ومتحف الحرير ، وفي محافظة الاسكندرية فقد قمنا بالتصوير في عدد من الاماكن مثل القلعة ومكتبة الاسكندرية والمعبد اليهودي . 

ويضيف محمود رشاد : لدينا العديد من المحافظات التي سوف نقوم بالتصوير فيها ؛ مثل الاقصر واسوان وسوهاج والمنيا والبحر الاحمر ، بالاضافة الي المشاهد الدرامية ، والتي ستكون متواجدة بشكل أكبر عن الموسم الماضي . 

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الحلقات تسلط الضوء على المادة التاريخية بشكل متطور لتربط بين المشاهد وشخصيات هامة في تاريخ الدولة المصرية وتضيف للمادة التاريخية بُعد إنساني ودرامي لأول مرة يتم استخدامه في سرد تاريخ مصر القديمة .

المخرج محمود رشاد جامع عمرو بن العاص جامع أحمد بن طولون مدينة الفسطاط محافظة الاسكندرية محافظة القاهرة محمود رشاد مكتبة الاسكندرية

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