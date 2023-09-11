فاروق جعفر يكشف حقيقة وجود هاني العتال فى قائمته الانتخابية لرئاسة الزمالك

كشف فاروق جعفر نجم كرة القدم المصرية السابق ونادي الزمالك حقيقة وجود هاني العتال فى قائمته الانتخابية لشغل منصب نائب رئيس الزمالك.

وقال جعفر فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لم اتحدث مع هاني العتال حتي الآن ووالده صديقي واتحدث معه ، وتوقيت أنه ينفي وجوده فى قائمتي وأنه يخوض الانتخابات مستقل أمر يرجع له ولكن الأمور ستتغير الفترة المقبلة.

وأضاف:" بعد إعلان حسين لبيب عن قائمته أعتقد أن كل المرشحين الآخرين هم جبهة أخري وفى القائمة الأخري ، وأنا لم أعلن عن قائمتي الآن بل قبل الانتخابات بأيام.