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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ … الكليات التي تقبل الدبلوم التجاري

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 . 

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلميرابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

 

 

تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ 

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ ،يتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة من تنسيق العام الماضي، هذا باعتبار أن هناك توافقًا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية.

تنسيق الدبلومات التجارية ٢٠٢٣ 

و يتم قبول طلاب تنسيق الدبلومات التجارية ٢٠٢٣ بكليات(التجارة وبرنامج التعليم التبادلي ) من جميع الشعب وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي وطبقاً للأتى:-

  • كلية التجارة " انتظام – انتساب موجه" بجامعات القاهرة - الإسكندرية - عين شمس – أسيوط -  طنطا – المنصورة- حلوان - الزقازيق- المنوفية - قناة السويس  - جنوب الوادي - بني سويف - بنها – سوهاج -  كفر  الشيخ - دمنهور- دمياط – السويس -  بورسعيد - أسوان - مدينة السادات – العريش.
     
  • كلية التكنولوجيا والتنمية    (شعبة علوم إدارية ومالية) بجامعة الزقازيق
     
  • كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات  بجامعة بورسعيد
     
  • برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان 
     
  • برنامج إدارة وتشغيل المطاعم(تعليم تبادلي)بكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية

    فيما يشترط اجتياز الطالب الاختبارات التي تجرى للطلاب المرشحين إلى(برنامج التعليم التبادلي بكليتي السياحة والفنادق جامعتي (حلوان - الإسكندرية) بعد الترشيح. 
     
  • يتم القبول بكليات(التربية) من جميع الشعب وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي  فى كليات جامعات طنطا وحلوان وسوهاج وكفر الشيخ ومدينة السادات من جميع التخصصات. 
     
  • القبول بالمعاهد الفنية الصحية شعب التسجيل الطبى والإحصاء يتم وفقاً لقواعد القبول الجغرافي (مدة الدراسة بها سنتان ) ومن الحاصلين علي الثانوية التجارية من التخصصات التالية :-(الإدارة – التسويق وسوق المال )   
     
  • المعاهد التابعة لوزارة الصحة
    - الفني الصحي بالإسكندرية
    - الفني الصحي بالزقازيق
    - الفني الصحي بالمنصورة
    - الفني الصحي بطنطا
    - الفني الصحي بالإسماعيلية
    - الفني الصحي ببني سويف
    - الفني الصحي بسوهاج
     
  • المعاهد الفنية الصحية التابعة للجامعات
  • الفني الصحي بقنا جامعة جنوب الوادي
    ويتم القبول بهذه المعاهد بالشروط التالية “  اجتياز الطالب الكشف الطبي واختبارات القبول التي تعقد بالمعهد بعد الترشيح ، أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة ”

 

  • القبول بالكليات التكنولوجية ( المعاهد الفنية التجارية المتوسطة ) التابعة لوزارة التعليم العالي مدة الدراسة بها سنتان.
  • المعاهد الفنية التجارية " المطرية، الروضة، قنا ، أسوان ، المحلة، دمياط ، المنصورة ، شبرا ، الإسكندرية، بدمنهور، ببورسعيد ، العريش ، أسيوط ، طنطا، بنها، الزقازيق ، قويسنا ، سوهاج
  • المعاهد الفنية التجارية : يتم القبول بها من جميع الشعب وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي.
  • القبول بالمعاهد العالية الخاصة من الحاصلين علي الثانوية التجارية نظام 3 سنوات بشرط الحصول علي 60% فأكثر ويتم القبول بها في ضوء رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي

 

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