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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بشرة خير.. إنتاج 12 ألف برميل زيت خام جديد يوميا من حقل شمال الصفا

نفط
نفط

أكد المهندس صلاح عبد الكريم رئيس شركة بترول خليج السويس (جابكو) أن معدلات إنتاج الشركة بلغت حوالي ٢ر٥٦ ألف برميل زيت يوميا نتيجة حفر خمس آبار تنموية وذلك بمعدل إنتاج ٥ر٦ الف برميل زيت يوميا، بالإضافة الى إصلاح وإكمال ٦ آبار بالإضافة إلى عمليات تحسين إنتاجية الآبار ، ما ساهم فى إضافة احتياطات بترولية قدرها ٢٧ مليون برميل زيت خام وكذلك ٨ر١٤ مليار قدم مكعب من الغاز ، كما تم تنفيذ أعمال مسح سيزمى حديث ومعالجة البيانات السيزمية وحفر البئر الأول على البيانات السيزمية الحديثة.


وأضاف خلال الجمعية العمومية للشركة، أن أعمال تنمية مشروع شمال صفا لإنتاج الزيت الخام جارية ، حيث من المتوقع بدء الإنتاج بمعدل إنتاج  حوالى ٣ الاف برميل زيت خام يومياً يزداد تدريجيا حتى الوصول إلى الطاقة القصوى للحقل وهى ١٢ الف برميل زيت خام يوميا.

وأشار إلى ان إجمالى الاستثمارات خلال العام بلغ حوالي 432 مليون دولار موزعة على أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية ومشروعات الإنتاج وتجديد البنية الأساسية.

فيما أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على اهمية الاستمرار فى تطبيق احدث التكنولوجيات على نطاق واسع فى عمليات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز ، والاستمرار فى زيادة معدلات الإنتاج وخفض المصروفات ، مع الالتزام الكامل بأنشطة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وذلك بهدف الحفاظ على الكوادر البشرية والمعدات والاصول .

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة جابكو لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وخلال الجمعية أشاد الملا بالنتائج التى حققتها شركة جابكو ونجاحها فى زيادة معدلات الإنتاج والتغلب على التحديات التى واجهتها من خلال التعاون والتكامل مع شركائها دراجون اويل الإماراتية وشركة اينى الايطالية  ، لافتا إلى اهمية التركيز على الانتهاء من المشروعات فى التوقيتات المحددة ووضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.

استكشاف البترول والثروة المعدنية البحث والاستكشاف البترول والغاز الجمعيه العموميه

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