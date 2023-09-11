عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي.. ندوة بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، ندوة توعية بعنوان الصحة النفسية للمرأة وأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي بالتعاون مع فرع القاهرة بالمجلس القومي للمرأة  برعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ، وإشراف مها مروان مقررة فرع القاهرة ، وذلك بكلية الحقوق بجامعة حلوان ، تحت قيادة الدكتورة أمل لطفي عميد الكلية وعضو المجلس القومي للمرأة بالقاهرة ومنسق الندوة.

يأتي ذلك في إطار فعاليات اسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر المنعقد بجامعة حلوان. 

 

افتتحت الندوة الدكتورة أمل لطفي مرحبة بالحضور وبعضوات فرع القاهرة  وفريق عمل مستشفي بهية ، وتحدثت عن أهمية عقد مثل هذه الندوات للسيدات للتوعية  النفسية والصحية ، مؤكدة على أهمية مثل هذه الندوات بتوعية الشباب بأهمية صحة المرأة التي تعد عمود الأسرة المصرية والمجتمع، مضيفة أن أهمية الندوة تأتي بسبب انتشار المرض وعدم المعرفة الكافيه به وأن الوقاية خيرٌ من العلاج .

أوضحت فادية فتحي منسق الندوة دور المجلس القومي للمرأة، والتعريف باختصاصاته  وأوضحت الخدمات التي يقدمها  الخط الساخن ١٥١١٥ لمكتب الشكاوي للسيدات وأيضاً نشاط  فرع القاهرة في جميع المجالات التي تخص المرأة وفي جميع الاحياء بالقاهرة وذلك لتوعيتها وتدريبها ودعمها وحمايتها .

وقامت نورهان  هاني  أخصائي علاقات عامة بمستشفي بهية بالتعريف بنشأة المستشفى وتاريخه والأقسام الموجودة به وكيفية الحجز  والخدمات التي يقدمها المستشفى  بالمجان عن طريق الخط الساخن للمستشفى ١٦٦٠٢.

وقامت الدكتورة شيماء هلال أخصائي جراحة عامة  بمستشفى بهية بالتعريف بالمرض وطرق الحماية وعوامل الخطورة وكيفية الكشف الذاتي بالمنزل وأهميته وضرورة الكشف السنوي للاطمئنان على كل مرحلة عمرية مختلفة.

شارك بالحضور من عضوات فرع  القاهرة فايزة حسبو، أميمة أحمد، وريجان العطار .

أسبوع شباب الجامعات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر الجامعات والمعاهد المصرية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

انقسام سيناء عن إفريقيا| حقيقة انشطار مصر بعد زلزال المغرب المدمر.. و"البحوث الفلكية": النشاط التكتوني يهدد القارة

ترشيحاتنا

350 ألف متضرر.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن زلزال المغرب

المنتخب الأوليمبي يهزم روسيا بثنائية وديا فى غياب 7 لاعبين أساسيين

تقارير: فرنسا تريد من الاتحاد الأوروبي شن حرب تجارية على الصين

الأرصاد تكشف تفاصيل العاصفة الترابية اليوم في مصر وموعد انتهاء إعصار دانيال.. فيديو

خضع لجلسة تصوير.. الأهلي يستعد لإعلان صفقة المهاجم

توضيح عاجل من وزير العدل بشأن الانتخابات الرئاسية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقنيات الاسترخاء.. اعرف طرق علاج ضيق التنفس

بعد توقف شهرين.. لحظة ثوران أكثر البراكين نشاطا في العالم بأمريكا

أثناء العاصفة دانيال.. فيديو يكشف تصرف صادم من أطفال ليبيا.. شاهد

فقدت معظم قوتها.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن عاصفة دانيال.. تفاصيل

فيديو

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ