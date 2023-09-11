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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل وزارة تعليم جنوب سيناء يبحث الاستعدادات لعام دراسي آمن ومنضبط

صدى البلد

بحث محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء ، مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة ، عبر تقنية الفيديوكنفرانس، استعدادات المديرية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، والتأكيد على الواجبات والمسؤوليات المنظمة لانضباط سير العملية التعليمية ، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمحافظ ، خالد فوده ، و ذلك لتحقيق عام دراسي جديد آمن ومنضبط ومنتظم.
وذكرت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، في بيان صادر اليوم /الاثنين / ، أن وكيل الوزارة أكد في بداية الاجتماع على الالتزام وانضباط العملية التعليمية وتحقيق عام دراسي جديد منتظم ومنضبط وآمن من خلال الألتزام بالمتابعة المستمرة من كافة أفراد المتابعة بالمديرية والإدارات، خلال العام الدراسي الجديد، والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية وفق الكتاب الدوري رقم (٣٣) بتاريخ ٧/ ٩ / ٢٠٢٣ والكتب الوزارية الدورية ذات الصلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة الالتزام بغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني، أثناء طابور الصباح بجميع المدارس.
ووجه وكيل الوزارة بمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ، مشددا على حسن اللياقة واللباقة أثناء معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لاستقبالهم لمتابعة أبنائهم وذلك بالجدول المعلن عنه بشكل واضح بمدخل المدرسة مع ضرورة إعلان وتخصيص رقم للتواصل مع مدير المدرسة للمقترحات، بالاضافة إلى مكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي في التصدي لهذه الممارسات بين الطلاب ومتابعة سلوكياتهم داخل المدراس ..وضرورة تسجيل غياب الطلاب الكترونيا وبالسجلات المخصصة أولاً بأول مع إخطار أولياء الأمور بموقف غياب أبنائهم .
وكلف بالالتزام بتكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتجهيز القاعات الدراسية، وتعظيم الاستفادة من المنصات والقنوات التعليمية وتوظيف القنوات التعليمية مدرستنا (۱، ۲، ۳) في خدمة وإثراء العملية التعليمية بمختلف المراحل التعليمية، ، بالإضافة إلى الاستمرار في تخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية لعرض المادة التعليمية مع تواجد المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته وإتاحة المادة العلمية وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب لتمكينهم من متابعتها بالمنزل، فضلا عن تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية والأماكن السياحية ومراعاة استخدام مكبرات الصوت واستبدالها بسماعات داخلية ..كما تم خلال الاجتماع بحث بنود إجراءات تجهيز المبنى المدرسي وتوزيع الكتب والمناهج الدراسية.
كما وجه وكيل الوزارة بتواصل مديري المدارس مع رؤساء المدن لاتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع أي مخلفات في محيط الحرم المدرسي ، مع ضرورة تسليم الكتب الدراسية في أول يوم لجميع الطلاب والالتزام بالخطة الزمنية للمقررات الدراسية ومتابعة مديري الإدارات بالزيارات المستمرة للمدراس وحضور الطابور . 
وأكد أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين داخل المدارس والتنسيق مع الجهات المعنية وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل حصة الريادة والإدارة الذاتية داخل الفصول واختيار رواد الفصول ومقرري الأنشطة وضرورة تحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة لكل صف دراسي.

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