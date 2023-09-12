دعاء الاستخارة للعمل.. احرص عليه في قيام الليل وهذه أفضل صيغة

صلاة الاستخارة كما علمنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم نلجأ لها عندما يضيق الأمر علينا ، وصلاة الاستخارة من النوافل، حيث نصليها كأي صلاة مكتوبة ولكن ما يميزها عن غيرها أن لها دعاء مخصص لها يسمى دعاء الاستخارة ويقال بعد التسليم من الصلاة .

دعاء الاستخارة للعمل

دعاء الاستخارة للعمل من الأمور التي تريح القلب عندما تنقلب الحياة العملية للأفراد، فيقف الإنسان ضائعا ولا يعرف أين الخير، وما يلزمه، فيدعو الله بدعاء الاستخارة للعمل لهديته وتوجيهه وتنوير بصيرته وتهدئة قلبه لما سيأتي، كما يجعل ما يستقر الإنسان عليه مريح بالنسبه له ومتأكد بأنه هو خير من الله.

الدعاء الأول: اللهم إني أستعطفك بعلمك، وأستجير بك بقدرتك، وأطلب منك من فضلك الكبير، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب أن يلهمني الصواب، وتريح قلبي وتلهمني الأصلح لي.

الدعاء الثاني: اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل (يذكر العمل) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي وفقني له ويسره لي ثم بارك لي فيه.

الدعاء الثالث: اللهم وإن كنت تعلم أن هذا العمل (يسمى العمل) شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به.

وهناك أدعية أخرى يمكنك الاستعانة بها

اللهم إني وكلتك أمري كله، فأرشدني إلى ما فيه الخير يا رب العالمين.

اللهم فرج كربتي وأذهب وحر قلبي، واشفني من القلق والاضطراب، وأرشدني الأصوب دائما.



اللهم ياحنان يامنان أسالك أن عملي هذا لو خير لي فارزقني به رزق حلال وإن كان شر لي فأبعده عني.

ربنا أنت علام الغيوب أستشيرك أن عملي هذا خيرا لي فقدره ويسره لي ثم بارك لي فيه ثم أن لم يكن خيرا لي فاصرفه عني ولا تعلق قلبه بشيء.



اللهم إني أسألك من الخير عاجله، وأصلي لي ديني الذي هو عصمة أمري، ودنياي التي فيها معاشي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير،واجعل الموت راحة لي من كل شر.



دعاء استخارة للعمل بدون صلاة

يمكن استخدام دعاء الاستخارة للعمل بدون صلاة، أي بدون صلاة الركعتين النافلتين في الاستخارة، حيث يتكئ الإنسان على ربه، ويواجه القبلة، ويدعو بدعاء الاستخارة من خلال الأدعية القادمة:

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم امنحني القدرة على الاختيار الصحيح، ولا تتركني إلى نفسي أو الشيطان.

اللهم بلطفك يا لطيف يا حنان يا منان ارزقني عملا يغنيني عن الاحتياج للناس، ويعفي عن ذل المسألة، ووفقني لحسن الاختيار يا قدير.

اللهم ارزقني عملا يعينني على ديني ودنياي وعاقبة أمري، اللهم سخر لي علامة ترشدني إلى ما ينفعني، وما في الخير، واحفظني من الوقوف في ما لا يرضيك.

اللهم إن كان هذا العمل فيه خير لي فعظمه في قلبي، وارزقني الثبات، ولا تشقيني به، ووفقني لإنجازه، وإن كان شرا لي فاصرفه عني.

كيفية صلاة الاستخارة ووقتها

صلاة الاستخارة يصلي العبد ركعتين من غير الفريضة يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وبعد الصلاة يدعو بهذا الدعاء الذي رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه ولفظه:

ولفت إلى أن الدعاء هو:« اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسمي حاجته فيقول مثلا هذا السفر..) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر (السفر أو الزواج) شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به».

وأشار إلى أن أفضل وقت لها هو وقت الثلث الأخير من الليل أو قبل أن يخلد الإنسان إلى النوم، مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة أن يرى الشخص الذي استخار ربه رؤيا في المنام حتى يمضي في حاجته، فإن كانت خيرا له فسييسرها الله تعالى له، وإن كانت غير ذلك فسيصرفها الله تعالى عنه ويصرفه عنها.

وقت صلاة الاستخارة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن صلاة الاستخارة تصلى في أي وقت بعيدا عن أوقات النهي بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وقبل الظهر بمقدار ربع ساعة تقريبا، وهو وقت زوال الشمس، لكن إن اضطر الإنسان أن يصليها في هذه الأوقات فلا بأس في ذلك.

وأوضح المركز في إجابته عن سؤال: «ما كيفية صلاة الاستخارة ووقتها؟»، أن الإنسان حينما يتردد بين أمرين من الأمور المباحة فيلجأ إلى الله تعالى ويصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يقول دعاء الاستخارة قبل التسليم أو بعده.