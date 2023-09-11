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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير العدل: الرئيس السيسي طلب معرفة مدى صحة نسبة 30% بشأن الطلاق.. فيديو

وزير العدل
وزير العدل

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن القانون والأحكام ليس لها علاقة بزيادة أو خفض نسب الطلاق.

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وزير العدل: كل أسرة فقدت مصدر الرزق تستفيد بخدمة صندوق الرعاية الأسرية.. فيديو

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وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية للمسلمين متطور وعصري .. فيديو

وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "قانون الأحوال الشخصية يخدم المجتمع وفقا لظروفه".

 

وأشار المستشار عمر مروان، وزير العدل،: "الرئيس السيسي طلب معرفة مدى صحة نسبة 30% بشأن الطلاق"، موضحا: "30% لنسب الطلاق كانت غير دقيقة".

 

وأوضح: "الأرقام الدقيقة عام 2020 كشفت 748 ألف حالة زواج وطلاق 21 ألفا بنسبة 2.8%"، مضيفا: "حصلنا على نسب الطلاق من النيابة العامة والرقابة الإدارية وجهاز التعبة والإحصاء".

وزير العدل الاحوال الشخصية الرقابة الإدارية الرئيس السيسي الإعلامي أحمد موسى المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان

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