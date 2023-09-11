وزير العدل: الرئيس السيسي طلب معرفة مدى صحة نسبة 30% بشأن الطلاق.. فيديو

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن القانون والأحكام ليس لها علاقة بزيادة أو خفض نسب الطلاق.

وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "قانون الأحوال الشخصية يخدم المجتمع وفقا لظروفه".

وأشار المستشار عمر مروان، وزير العدل،: "الرئيس السيسي طلب معرفة مدى صحة نسبة 30% بشأن الطلاق"، موضحا: "30% لنسب الطلاق كانت غير دقيقة".

وأوضح: "الأرقام الدقيقة عام 2020 كشفت 748 ألف حالة زواج وطلاق 21 ألفا بنسبة 2.8%"، مضيفا: "حصلنا على نسب الطلاق من النيابة العامة والرقابة الإدارية وجهاز التعبة والإحصاء".