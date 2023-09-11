اثارة ومنافسة خماسية شرسة على لقب بطولة مصر الدولية للجولف بالجونة

شهدت الجولة الثانية من بطولة مصر الدولية للجولف للرجال رقم 102 المقامة حاليا بمدينة الجونة بملاعب جولف نادى الجونة بمشاركة 13 دولة اثارة ومتعة ومنافسة شرسة بين لاعبى خمس دول للحصول على كأس البطولة العريقة التى تستضيفها للمرة الاولى الجونة المدينة ذات الطبيعة السياحية الساحرة .

وظهرت لعبة الكراسى الموسيقية بين اللاعبين بعد انتهاء الجولة الثانية حيث اعتلى الصدارة السويسرى جين ليون صاحب المركز السادس فى الجولة الاولى بعدما نجح فى تسديد 68 ضربة فى الجولة الثانية مسجلا 4 ضربات تحت المعدل ويصبح رصيده من الضربات 142 ضربة ليحتل القمة منفردا .

وتقدم للمركز الثانى الكينى مايكل كارانجا 143 ضربة بعدما كان فى المركز الثالث بالجولة الاولى وتساوى معه فى عدد الضربات السويسرى مارك شتنهاوسر 143 ضربة وهو كان المتصدر فى الجولة الاولى .

واحتل المركز الرابع الجنوب افريقى كيجان كورسبى 145 ضربة وتساوى معه كل من نجم منتخبنا الوطنى عيسى ابو العلا والمغربى سينان مهلى ولكل منهما 145 ضربة ايضا ليظل الثلاثى فى دائرة المنافسة .

وقدم لاعبنا عيسى ابو العلا اداءا جيدا فى الجولة الثانية وسدد 71 ضربة مسجلا ضربة واحدة تحت المعدل ويصبح الفارق بينه وبين المتصدر جين ليون 3 ضربات فقط وبامكانه الوصول الى الكأس التاريخية للبطولة العريقة .

اما المغربى عبد الرحمن فكورى الذى كان متصدرا بالمشاركة مع السويسرى فى الجولة الاولى فقد تراجع بعد الجولة الثانية الى المركز الثامن مسددا 147 ضربة فى الجولتين وسبقه كل من الجنوب افريقى جوردان ويسليس والمغربى يوسف الهلى .

وشهدت الجولة الثانية تحسن اداء معظم اللاعبين المصريين فى مقدمتهم احمد عفيفى وسدد 73 ضربة واحمد نعيم 75 ضربة وعبد المنعم الشافعى 76 ضربة وابراهيم الغطريفى 82 ضربة ومحمد الديب وماجد عبد التواب 83 ضربة لكل منهما ورانى الطويل وسليم طاهر لكل منهما 84 ضربة .

ويسدل الستار على منافسات الاثارة والمتعة فى بطولة مصر الدولية للجولف للرجال غدا الثلاثاء بالجولة الثالثة والاخيرة ويعقبها مراسم توزيع الجوائز على الفائزين الاخيرة بحضور كل من نائب رئيس الاتحاد وعضو مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية تيمور ابو الخير ورئيس القطاع التجارى وتطوير الاعمال لمدينة الجونة محمد عاشور وعضو مجلس ادارة اتحاد الجولف محمد عطاالله وسهام عمر واحمد الزينى وفرح رمسيس وعمر الصادق ورنا مجدى ومريم مجدى اعضاء اللجنة المنظمة ومدير نادى جولف الجونة عوض توماس.