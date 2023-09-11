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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حجز مقعدا بكأس العالم.. منتخب الطائرة يتأهل إلى نهائي البطولة الأفريقية

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة

نجح المنتخب الوطني للكرة الطائرة في التأهل إلى الدور النهائي للبطولة الأفريقية للطائرة وذلك بعدما تغلب على نظيره الكاميرون بنتيجة 3/1 في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/13
25/23
20/25
29/27

وبذلك يضرب المنتخب الوطني موعدًا ناريًا مع منتخب الجزائر الذي تأهل على حساب ليبيا بنتيجة 3/2 في نصف النهائي الآخر.

وبتأهل المنتخب إلى الدور النهائي بالبطولة الأفريقية، يحجز معقده في بطولة العالم المقبلة رفقة منتخب الجزائر حيث أن الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة القارية تتأهل إلى البطولة العالمية مباشرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والجزائر الأربعاء المقبل على صالة 2 في ستاد القاهرة الدولي في الساعة السابعة، ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين الكاميرون وليبيا في الساعة الخامسة مساءً.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد وحسام يوسف.

جدير بالذكر أن البطولة الأفريقية لكرة الطائرة تقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي.

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