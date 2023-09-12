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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أعاني من كثرة الهموم وتأخر الرزق .. علي جمعة ينصح بهذا الذكر

صدى البلد

يشعر الإنسان من حين الى آخر في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ، بتكالب الهموم وعدم توافر الرزق بالشكل المطلوب او يشكو من غياب البركة في الرزق ، وقد أبلغنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ، بـ كيفية التخلص من الهموم ،  والخروج من الضيق .


قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، موجها حديثه لكل شخص مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر  والقدر خيره وشره ، بأنه إذا تكالبت عليك الهموم ، فعليك بالحوقلة “ لاحول ولا قوة إلا بالله ” فلها سر عجيب في تفريج الهم والكرب.  

وأضاف جمعة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ناصحا الجميع ، قائلا: من استبطأ الرزق، أو يحتاج إلى التوسعة في الرزق؛ فعليه بالاستغفار،  لقوله تعالى : ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ).

وتابع: هناك من ينعم بالاستقرار ورغد العيش، وأنصح هذا الشخص بالحمد وشكر الله ، سواء بالذكر أو التصدق ومساعدة الفقير والمسكين ، وصلة الرحم .

 

دعاء الرزق وتيسير الأمور في الصباح
«اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرا، وإليك فقرا، وبك عمن سواك غنى وتعففا».


(اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير . رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطيهما من تشاء ، وتمنع منهما من تشاء ، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك).

(اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي).

(دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت). (لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض، ورب العرش العظيم).

«اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه».

«اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين».


« اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إني أسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك. يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين».
 

كيفية التخلص من الهموم الخروج من الضيق الدكتور علي جمعة تفريج الهم والكرب دعاء الرزق دعاء الرزق وتيسير الأمور

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