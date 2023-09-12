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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. وائل جسار يكشف سبب رفض دخول ابنته الفن.. ومشكلة أنغام ومحسن جابر

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن وائل جسار وأنغام:

 

فنان مصري شهير بطلا لمسلسل بريطاني يحمل اسم koas

يشارك الممثل المصري البريطاني فادي السيد ببطولة مسلسل Kaos وهو أحدث الإنتاجات الدرامية لشبكة نتفليكس، والذي أعلنت مؤخرًا عن اقتراب موعد عرضه في بدايات 2024.

 

وائل جسار يكشف سبب رفض دخول ابنته مجال الغناء


تحدث المطرب وائل جسار، عن سبب رفض ابنته دخولها مجال الغناء، موضحا أن الفن بالنسبة للفتيات أمر شاق ومتعب للغاية.

قال وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية في

 


زعلان معاها .. محسن جابر يكشف تفاصيل مشكلته مع أنغام


تحدث المنتج محسن جابر عن خلافه مع الفنانة أنغام، موضحًا إنه تجمعهما علاقة جيدة الآن، ولا يمانع في العمل معها مرة أخرى.


جوائز بـ 150 ألف جنيه.. أحمد العوضي يكشف موعد إعلان نتائج مسابقته

كشف النجم أحمد العوضي تفاصيل نتائجً مسابقته والتي طرحها أول أمس .


وكتب أحمد العوضي على صفحته عبر فيس بوك :" هنطلع لايف مع بعض الساعه ١٢ بليل نقول العشره الفايزين محدش ينام بقي .


فنانون حاولوا مساعدته ماديا.. زوجة أشرف مصيلحي تكشف تفاصيل حالته الصحية


فنانون حاولوا مساعدته ماديا.. زوجة أشرف مصيلحي تكشف تفاصيل حالته الصحية

كشفت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان أشرف مصيلحي تطورات حالته الصحية، قائلة: "حالته لسه زي ماهي، والدكتور قال لسه مفيش أي تحسن ".

وائل جسار أنغام

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