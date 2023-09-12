أحمد كريمة: النقاب ليس واجبا.. وقرار وزارة التعليم بمنعه صائب

علق الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على قرارات وزير التربية والتعليم بشأن الزي المدرسي ومنع النقاب في المدارس.

وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" قرارات وزارة التعليم بشأن منع وحظر ارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمة قرار صائب ".

وأضاف أحمد كريمة :" النقاب لا يعتبر واجب أو سنة لكن الواجب هو تغطية شعر المرأة بالحجاب وليس الوجه ".

وتابع أحمد كريمة:" ارتداء النقاب حرية شخصية لكنه ليس واجبا"، مضيفا:" أؤيد قرار وزارة التعليم بمنع النقاب في المؤسسات التعليمة المدنية والأزهرية ".

وأكمل أحمد كريمة :" ارتداء النقاب خارج العمل حرية شخصية وأمر مباح لكن داخل العمل يجب منع ارتداء النقاب ".