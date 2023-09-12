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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالجليل: الأهلي كان في حاجة لمهاجم بإمكانيات موديست.. وحسين الشحات مكانه محجوز

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي يقدم عملا جيدًا، وقام باكتشاف مجموعة مميزة من اللاعبين، ولا يعتمد على النجوم مطلقا، ولديه قناعة بعدد من اللاعبين مثل محمود جهاد ومحمد شحاتة وعلي زعزع.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "هناك ميزة دائمًا في اللعب الجماعي وهو ما ظهر مع ميكالي في المنتخب الأوليمبي، ويظهر أيضا في المنتخب الأول مع روي فيتوريا".

وأضاف: "المنتخب الأول في فترة كان يعتمد على محمد صلاح فقط، وذلك كان خطأ كبير، لكن الوضع تغير الآن والمنتخب الأوليمبي لديه عناصر جيدة والسمة الأساسية حاليا هي فكرة اللعب بشكل جماعي بعيدًا عن فترة كيروش وقبله كوبر".

وأكمل: "الأهلي كان يحتاج لمهاجم قوي، والهجوم على صفقة موديست بسبب السن أمر غريب جدًا، لأن اللاعب بعد الـ30 يكون في قمة النضج، والمواصفات التي يتمتع بها المهاجم الفرنسي يحتاجها الأهلي في المرحلة المقبلة، واختيار موفق من النادي، ويجب تحية المسئول عن الاختيار، خصوصًا أنه تم الاعتماد على كهربا وشريف فقط".

وزاد: "الأهلي كان يعتمد على طريقة لعب معينة، ولم يتم استغلال الكرات العرضية، وفي الفترة الماضية سيكون هناك دور كبير للظهيرين هاني ومعلول، مع تاو والشحات من أجل ارسال الكرات العرضية لداخل المنطقة للاستفادة من موديست، وأتمنى أن يتأقلم اللاعب مع طريقة لعب الفريق سريعًا، الأهلي في حاجة لهذا المهاجم منذ فترة طويلة".

وتابع: "صلاح محسن كان في حالة تركيز شديدة خلال فترة الاعداد، وحسين الشحات الجبهة اليسرى محجوزة باسمه حاليا، ورضا سليم لاعب جيد، واتوقع فوز الأهلي في السوبر الافريقي بهدفين نظيفين أو 3-1".

وأتم: "يجب دعم الأندية الجماهيرية والعمل على حل أي مشكلات تواجه الفرق الشعبية مثل الاتحاد والإسماعيلي والزمالك، وأتمنى نهوض الفريق الأبيض والمنافسة بقوة على البطولات في الموسم الجديد".

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