أخبار التكنولوجيا| هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد الشباب؟.. وموبايل الطلبة من سامسونج

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:





مع تقدم عمر هاتفك الآيفون، غالبًا ما تجد أنك تواجه مجموعة متنوعة من المشكلات، وإحدى هذه المشكلات الجديرة بالملاحظة هي السرعة التي تبدأ بها بطارية الهاتف في النفاد، والتي تكون بالأساس معتمدة على طريقة استخدامك الشخصية للهاتف.



أفادت تقارير بأن شركة هواوي الصينية ستعود مرة أخرى بقوة إلى المنافسة في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إطلاقها لسلسلة هواتفها الرائدة Mate 60، والتي تدعم جميعها شبكات الجيل الخامس 5G.



يمثل ارتفاع أسعار الهواتف الرائدة “ فلاجشيب” عائقا كبيرا أمام راغبي شراء الهواتف، حيث تتخطي بعض هواتف سامسونج وشاومي حاجز الـ 35 ألف جنيه أو 40 ألفا، مما يجعل شرائها أمرا مستحيلا.



يركز راغبي شراء الهواتف الذكية من الطلبة والشباب على هواتف يمكنها تحمل الاستخدام لساعات طويلة مع معالج قوي وبطارية ذات سعة كبيرة وأيضا ذات قدرات تصويرية عالية، ويعد هاتف Galaxy A24 من شركة سامسونج واحدا من أكثر الهواتف المناسبة، بالإضافة إلى السعر المناسب الذي يقدمه.



يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي، والتي تشهد ارتفاعاً وانخفاضاً وفقاً لأسعر الأسواق، وأحياناً لا تكون بنفس الدقة بنسبة 100%، إلا أنه يمكنك من الآن معرفة الأسعار الرسمية من خلال تطبيق مجلس الوزراء الرسمي.



يعد هاتف Nokia C10 واحدا من أفضل هواتف العلامة التجارية Nokia نوكيا المخصصة لمحدودي الدخل أو الاستخدام المحدود حيث أنه يقدم ميزات جيدة مع سعر رخيص للغاية، ويقدم الهاتف بطارية كبيرة ومعالج جيد بالإضافة إلى شاشة باللمس “ تاتش” مع كاميرا مميزة.



تمكن الباحثون في جامعة إدنبرة من اكتشاف جزيئات لمعالجة الخلايا الهرمة في دقائق معدودة، ومن خلال تطور أجراه باحثون في الجامعة، واعتمدوا فيه على استخدام أنظمة التعلم الآلي في عالم اكتشاف الأدوية، والكشف عن مجموعة مختارة من الأدوية الجديدة المضادة للشيخوخة.