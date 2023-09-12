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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو نفسك في موبايل فلاجشيب بسعر مناسب.. هذا الموبايل هو الأنسب لك

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus

يمثل ارتفاع أسعار الهواتف الرائدة “ فلاجشيب” عائقا كبيرا أمام راغبي شراء الهواتف، حيث تتخطي بعض هواتف سامسونج وشاومي حاجز الـ 35 ألف جنيه أو 40 ألفا، مما يجعل شرائها أمرا مستحيلا. 

 

وهناك بعض الشركات التي تصدر بعض الهواتف المميزة من الفئة المتوسطة والتي يمكن من خلال إمكاناتها وقدراتها الكبيرة المنافسة مع هواتف الفلاجشيب الأخرى إلى جانب سعرها المناسب، ومن بينها كان هاتف Realme 11 Pro Plus من شركة ريلمي الصينية. 

 

وجاء Realme 11 Pro Plus بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED ، قياس 6.7 بوصة، وجودة FHD+ uvq ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وتقنية +HDR10، ودقة 1080 × 2412 بيكسل، مع مسشتعر للبصمة تحت الشاشة.

 

ويقدم Realme 11 Pro Plus ، كاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل بفتحة f / 1.75 مع ميزة التثبيت البصري OIS، يمكنها تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرا بعدسة واسعة دقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

 

ويعمل Realme 11 Pro Plus ،بمعالج ثماني النواة من نوع Mediatek Dimensity 7050 من شركة ميدياتك، مع وحدة معالجة رسوميات من نوع Mali-G68مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، ونظام التشغيل Android 13، وواجهة المستخدم للسوفت وير  Realme UI 4.0.

 

ويحتوي  Realme 11 Pro Plus على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 100 وات ، والتي يمكنها شحن الهاتف من 1% إلى 50٪ في غضون 10 دقائق، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0. 

 

ويتوفر هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus في السوق المصري بسعر يبدأ من 15 ألفا و888 جنيها مصريا، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

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