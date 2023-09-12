دينا عبد الله : تمنيت المشاركة في مسلسل أبو العروسة

كشفت الفنانة دينا عبد الله ، عن العمل الذي تمنت المشاركة في بطولته خلال الفترة الماضية ، بعدما حظي على إعجابها ، وقامت بمتابعته .

وقالت دينا عبد الله ، في تصريحات خاصة لصدي البلد : أعجبت كثيرا بمسلسل أبر العروسة ، وقمت بمتابعة حلقاته كاملة ، وقد تمنيت المشاركة في هذا العمل ، لأنه يعبر عن الأسرة المصرية ، ويشبه البيوت المصرية .

وقالت دينا عبد الله : حرصت علي تهنئة مخرج العمل وقمت بالاتصال به ، وأخبرته أنني كنت أتمني المشاركة في هذا العمل ، وقد تمني هو الآخر لو كنت أجريت هذا الاتصال مبكرا ، لكان حريص علي أن انضم إلى فريق العمل .

وتستعد الفنانة دينا عبد الله، إلى العودة مرة أخرى لتقديم البرامج التليفزيونية بعد فترة من الغياب.

ومن المقرر أن تبدأ الفنانة دينا عبد الله التحضير إلى برنامجها الجديد بعد الانتهاء من اجازتها الصيفية ، حيث تضع الخطوط العريضة للبرنامج التي سيكون في قالب اجتماعي .

دينا عبد الله كانت قد قدمت عددا من البرامج الفنية والخدمية الناجحة، ومنها برنامج حبيب الملايين الذي استضافت فيه كبار النجوم امثال عبد المنعم مدبولي ، سعيد صالح ، صباح ، عزت العلايلي .