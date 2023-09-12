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رئيس التحرير
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كيفية تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين.. تفاصيل

كيف تقليل خطر الإصابة
كيف تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين؟

تناول الألياف الغذائية يمكن أن يكون مفيدًا في تقليل خطر تصلب الشرايين وتحسين صحة القلب. إليك بعض الأطعمة الغنية بالألياف التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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كيفية تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين؟

 

الفواكه والخضراوات: تحتوي الفواكه والخضراوات على كميات كبيرة من الألياف الغذائية. يُفضل تناولها بشكل طازج ومنتظم. يمكنك تضمين الفواكه مثل التفاح، البرتقال، الموز، الفراولة، والتوت. أما بالنسبة للخضروات، فتشمل البروكلي، السبانخ، الجزر، البطاطا الحلوة، والبازلاء.

الحبوب الكاملة: يحتوي الحبوب الكاملة مثل الشوفان، القمح الكامل، الأرز البني، والشعير على نسب عالية من الألياف. يمكنك تناول الخبز الكامل، والمعكرونة الكاملة، والأطعمة المصنوعة من الدقيق الكامل.

البقوليات: تعتبر البقوليات مصدرًا جيدًا للألياف، فهي تشمل العدس، الحمص، الفاصوليا، والبازلاء. يمكنك تضمينها في الوجبات مثل السلطات والشوربات والأطباق الجانبية.

المكسرات والبذور: تحتوي المكسرات والبذور على كميات عالية من الألياف والدهون الصحية. يمكنك تناول اللوز، الجوز، الكاجو، بذور الكتان، بذور الشيا، والبذور الداكنة الأخرى.

العدس والحبوب الصغيرة: يمكنك تناول العدس والحبوب الصغيرة مثل الكينوا والبرغل والشعيرية. تحتوي هذه الأطعمة على كميات كبيرة من الألياف وتعتبر بديلاً صحيًا عن الأرز والمكرونة التقليدية.

يُنصح أيضًا بزيادة كمية السوائل المتناولة، حيث يساعد شرب الماء والسوائل الصحية في تحسين عملية الهضم وتسهيل حركة الأمعاء وتجنب الإمساك.

يجب أن تتم إضافة الألياف إلى نظامك الغذائي بشكل تدريجي ومع زيادة كمية السوائل المتناولة، وذلك لتجنب أي مشاكل هضمية محتملة.

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