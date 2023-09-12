الإعصار "دانيال" يصل الأردن وسط تحذيرات الخبراء

بدأ الأردن، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بالتأثر بموجات كثيفة من غبار الإعصار "دانيال" القادم من الأراضي المصرية والليبية، وسط تحذيرات من قبل خبراء الطقس.

وبحسب موقع "طقس العرب"، فإن أجزاء عدة من المملكة بدأت تتأثر بارتفاع تركيز الغبار في الأجواء، وانخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى قرابة 4000 متر في العقبة والعاصمة عمّان، مع توقعات باستمرار تأثيره خلال الساعات المقبلة".

وحذَّر الموقع، مرضى العيون والجهاز التنفسي، من تبعات ارتفاع مستويات الغبار في الأجواء، والانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرق وخاصة الخارجية منها.

وبدورها، أفادت دائرة الأرصاد الجوية الحكومية، أن حالة من عدم الاستقرار الجوي ستنشأ في المملكة جراء "دانيال" اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، مشيرة إلى أن قوة رياحها وغزارة الأمطار فيها ضعفت بعد تمركزها عند السواحل الشمالية الشرقية لمصر قادمة من ليبيا.

وتوقعت الدائرة تساقط زخات مطرية على مناطق عدة في المملكة، محذرة في الوقت نفسه من تأثيرات الغبار والانزلاقات على الطرقات.

من جهتها، ذكرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن "التأثير التدريجي لحالة من الغبار بدأت منذ منتصف الليل؛ ما أدى إلى ارتفاع مستويات الغبار فوق سماء خليج العقبة ومحيط المدينة".

ونقلت قناة وكالة الأنباء الرسمية "بترا" عن السلطة قولها إنه "بحسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية، ستستمر هذه الظروف الجوية حتى يوم الخميس المقبل، حيث ستسود رياح جنوبية مثيرة للغبار الكثيف، قد تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية وارتفاعات مستمرة في نسب الغبار المحمول جوًّا."

وأضافت: "حرصًا على صحة وسلامة المواطنين في العقبة وما حولها، ستقوم أجهزة السلطة بمراقبة ورصد مستويات الغبار من خلال محطات الرصد الثابتة بمدينة العقبة، وإعلام المواطنين بأيّ إجراءات وقائية لازمة".

وكان تأثير الإعصار "دانيال" الذي ضرب ليبيا بعنف، على مدار اليومين الماضيين، امتد إلى السواحل المصرية، اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الترقب والحذر في مختلف مناطق البلاد.

ويخشى أن يكون "الإعصار دانيال" الذي ضرب ليبيا الأحد، تسبب في موت الآلاف، إذ حذّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الثلاثاء، من أن ترتفع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل وجود 10 آلاف مفقود.