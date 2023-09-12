عاجل
"تنمية المشروعات" يوقع عقدا مع "ريفي" بقيمة 150 مليون جنيه لتمويل مشروعات المرأة بفستان جريء.. جورجينا رودريجيز رونالدو تسحر العيون بهذه الإطلالة إقبال كبير على زيارة معالم دير سانت كاترين اليوم نشرة المرأة والصحة: هذه الفئات ممنوعة من مغادرة المنازل أثناء العواصف..كيف تنظف الجيوب الأنفية وتعالجها من الالتهابات.. الوقاية من أضرار العاصفة دانيال رئيس الوزراء يعلن إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر.. نواب: خطوة رائدة لتنمية الاقتصاد .. ومطالب بإيجاد طرق مبتكرة لإشراك القطاع الخاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعصار "دانيال" يصل الأردن وسط تحذيرات الخبراء

الإعصار دانيال يصل
الإعصار "دانيال" يصل الأردن وسط تحذيرات الخبراء

بدأ الأردن، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بالتأثر بموجات كثيفة من غبار الإعصار "دانيال" القادم من الأراضي المصرية والليبية، وسط تحذيرات من قبل خبراء الطقس.

وبحسب موقع "طقس العرب"، فإن أجزاء عدة من المملكة بدأت تتأثر بارتفاع تركيز الغبار في الأجواء، وانخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى قرابة 4000 متر في العقبة والعاصمة عمّان، مع توقعات باستمرار تأثيره خلال الساعات المقبلة".

وحذَّر الموقع، مرضى العيون والجهاز التنفسي، من تبعات ارتفاع مستويات الغبار في الأجواء، والانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرق وخاصة الخارجية منها.

وبدورها، أفادت دائرة الأرصاد الجوية الحكومية، أن حالة من عدم الاستقرار الجوي ستنشأ في المملكة جراء "دانيال" اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، مشيرة إلى أن قوة رياحها وغزارة الأمطار فيها ضعفت بعد تمركزها عند السواحل الشمالية الشرقية لمصر قادمة من ليبيا.

وتوقعت الدائرة تساقط زخات مطرية على مناطق عدة في المملكة، محذرة في الوقت نفسه من تأثيرات الغبار والانزلاقات على الطرقات.

من جهتها، ذكرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن "التأثير التدريجي لحالة من الغبار بدأت منذ منتصف الليل؛ ما أدى إلى ارتفاع مستويات الغبار فوق سماء خليج العقبة ومحيط المدينة".

ونقلت قناة وكالة الأنباء الرسمية "بترا" عن السلطة قولها إنه "بحسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية، ستستمر هذه الظروف الجوية حتى يوم الخميس المقبل، حيث ستسود رياح جنوبية مثيرة للغبار الكثيف، قد تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية وارتفاعات مستمرة في نسب الغبار المحمول جوًّا."

وأضافت: "حرصًا على صحة وسلامة المواطنين في العقبة وما حولها، ستقوم أجهزة السلطة بمراقبة ورصد مستويات الغبار من خلال محطات الرصد الثابتة بمدينة العقبة، وإعلام المواطنين بأيّ إجراءات وقائية لازمة".

وكان تأثير الإعصار "دانيال" الذي ضرب ليبيا بعنف، على مدار اليومين الماضيين، امتد إلى السواحل المصرية، اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الترقب والحذر في مختلف مناطق البلاد.

ويخشى أن يكون "الإعصار دانيال" الذي ضرب ليبيا الأحد، تسبب في موت الآلاف، إذ حذّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الثلاثاء، من أن ترتفع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل وجود 10 آلاف مفقود.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

الأرصاد: عواصف رملية وترابية وأمطار تضرب هذه المناطق طوال 24 ساعة

كيف ستتأثر مصر بالعاصفة دانيال؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

هيئة الدواء تقرر استبدال بعض جداول الأدوية المخدرة .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

نص مليون جنيه.. مراهق يختطف صاحب مزرعة خيول بنزلة السمان.. تفاصيل

أوبك تصدر توقعاتها للطلب العالمي على البترول لـعام 2024

ليوناردو دي كابريو.. سيارات بطل فيلم تيتانيك بعد 25 سنة| شاهد

الأرصاد تعلن مفاجأة سارة للمواطنين بعد العاصفة دانيال.. فيديو

في النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي|ماذا تعرف عن الاقتصاد الأخضر؟

بعد دانيال.. الأرصاد تحذر المواطنين من عواصف جديدة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلب أمريكي يهاجم الأشخاص في شارع ببريطانيا

المتحدث العسكري: وصول رئيس الأركان لليبيا .. وجسر جوي لتقديم المساعدات للمتضررين

للوقاية من حصوات الكلى.. كيف يمكن علاج الأملاح بالأعشاب

عشان متتعبش.. طرق الوقاية من أضرار العاصفة دانيال

فيديو

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

700 جنيه| أسعار الذهب تتراجع من جديد وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ