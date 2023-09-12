دعاء للميت أبي مستجاب.. أدعية جميلة تغفر الذنوب وتقي من عذاب القبر

الدعاء والصدقة من أعظم وسائل بر الوالدين بعد وفاتهما، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " ولد صالح يدعو له "، لذلك يجب الحرص على الدعاء للوالدين في السجود والترحم عليهما، وقراءة القرآن ووهب ثواب القراءة لهما، كما ان الصدقة تمحو الذنوب والخطايا ومن أكثر العبادات التي تقي المتوفي من عذاب القبر لذا يجب التصدق ولو بالشيء اليسير.

دعاء للميت أبي مستجاب

إن الدعاء للأب المتوفى أعظم شيء يقدمه الولد لوالده، وفيما يلي بعض الأدعية التي يمكن الاستعانة بها:

اللهم يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، ثبت أبي عند السؤال واغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنوبه.

اللهم إني أسالك أن تدخل أبي رحمتك وترزقه الفردوس الأعلى بعظيم غفرانك.



اللهم إني أسألك أن تحرم على أبي النار وأن تباعد بينه وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم إن أبي أكرمنا وأحسن إلينا، فاجزه عنا خير الجزاء والإحسان، وأكرم.

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لأبي وأبدل سيئاته حسنات وضاعفها له يا رب العالمين.



اللهم إني أسالك باسمك الأعظم أن تجعل قبر أبي روضة من رياض الجنة ونعوذ بك أن تكون حفرة من حفر النار.

اللهم أكرم نزل أبي وارزقه الدرجات العلا من الجنة، آمين.

يا رحمن يا رحيم، يا أرحم الراحمين، اسألك باسمك الأعظم أن تغفر له وترحمه، وأسالك اللهم أن تضاعف حسنات أبي وتجزيه بها إحسانا، وأن تبدله بالسيئات رحمة وغفرانا، يا رب العالمين.

اللهم أطعم أمي وأبي من الجنة واسقهما من الجنة وأرهما مكانهما من الجنة.

رحم الله ميت أمات جزءا من الحياة في عيني من بعده، واغفر لنا وله يا الله وأفسح له في قبره ونور له فيه.

اللهم ارحم أبي ولا تطفئ نور قبره، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة.

اللهم ارحم أبي تحت التراب واسعده في الجنة الفردوس، اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه الغابرين.



اجمل دعاء للاب المتوفي



اللهم ارحم أبي فقيد قلبي واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل.

اللهم ارحم ابي الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني واشتاقت له روحي ولم تجده ربي ارحم من نام بأحضان التراب وارحم وحدته يا أرحم الراحمين.

اللهم إن أبي المتوفي بين يديك فأسألك أن تأنس وحشته وارحم شيبته وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وذرية خيرا من ذريته.

اللهم أبدل ابي دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وادخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

دعاء للأب الميت

اللهم ان ابي في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار، اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابي ولا تعذبه.

اللهم إن كان المتوفي غير اهلا لوصول إلى رحمتك فرحمتك أهلا لتسعه، اللهم إن ابي نزل بك وأنت خير منزول به.

اللهم اجز ابي عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا، اللهم اطعمه من الجنة واسقه من الجنة وقل له أدخل من أي باب تشاء.

اللهم اجعل عن يمينه نورا، حتى تبعثه آمنا مطمئنا في نور من نورك، اللهم ابني له بيتا في الجنة واجعل ملتقانا به هناك.

اللهم افسح لأبي في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة، اللهم اسقه من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم املأ قبر ابي بالرضا، والنور، والفسحة، والسرور، اللهم أظله تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك.

اللهم اكتبه عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار، اللهم تقبل منه القليل وتجاوز عنه التقصير.

اللهم اكتبه عندك من الصابرين وجازه جزاء الصابرين، اللهم إني أسألك ان كان ابي في سرور فزد في سروره ومن نعيمك عليه.