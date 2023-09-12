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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كبير على زيارة معالم دير سانت كاترين اليوم

مدخل دير سانت كاترين
مدخل دير سانت كاترين

شهد دير سانت كاترين اليوم إقبالا كبيرا من السياح من مختلف الجنسيات على زيارة معالمه في ظل طقس معتدل بمدينة سانت كاترين .

ورصد موقع " صدى البلد " الإخباري إقبال السياح على زيارة معالم الدير والذي يضم كنيسة الدير والعليقة المباركة ومتحف الأيقونات ومكتبة الوثائق وحديقة الزيتون وجبل التجلي .

وقال رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين إن الدير يفتح الزيارة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة والنصف ظهرا، مشيرا إلى أن هناك تدفقا كبيرا في أعداد السائحين القادمين لدير سانت كاترين لمشاهدة معالمه والتي أبرزها الكنيسة التي يوجد بها رفات القديسة كاترين ومتحف الدير الذي يضم هدايا الملوك  والسلاطين منذ نشأة الدير علاوة على الوثائق التاريخية للدير.

وتقوم الحكومة المصرية بتطوير مدينة سانت كاترين لإنعاش الحركة السياحية الوافدة إليها بمشروع عملاق " التجلي الأعظم " بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يشمل عددا من المزارات والفنادق البيئية وساحة للسلام والارتقاء بالخدمات والطرق .

دير سانت كاترين

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Screenshot_٢٠٢٣-٠٩-١٢-١٢-٢٠-١٢-١٦٨_com.facebook.katana~2
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Screenshot_٢٠٢٣-٠٩-١٢-١٢-٢٠-١٧-٨٤١_com.facebook.katana~2
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Screenshot_٢٠٢٣-٠٩-١٢-١٢-٢١-٥٣-٢١٩_com.facebook.katana~2
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دير سانت كاترين جنوب سيناء اقبال السياح الجنسيات

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