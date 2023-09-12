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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يشهد إطلاق فعاليات مبادرة "خُطى"

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، فعاليات مبادرة "خُطي"والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لتوفير كراسي متحركة لدعم ذوي الهمم ، بجانب توزيع بعض المساعدات الغذائية للفئات الأولى بالرعاية  ومستلزمات دراسية  لأبناء تلك الأسر.

ويأتي ذلك  في  حضور عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ منسق عام المبادرة ببني سويف، وخالد جمال، مدير ادارة المتطوعين والفاعليات بالقطاع التنفيذي، وندا خضر رئيس قطاع المبادرات، وخالد أحمد رئيس قطاع اللوجستيات _مؤسسة حياة كريمة، والدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن، ومدحت صلاح رئيس مدينة ببا، وفريق متطوعي مؤسسة حياة كريمة.
وفي كلمته، خلال الاحتفالية التي أقيمت بمركز شباب مدينة ببا، توجه محافظ بني سويف بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،لإطلاقه مبادرة"حياة كريمة"، لاسيما وأن المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة تقدم حلولاً جذرية لمشكلات مزمنة متراكمة عانت منها  القرى  خلال عهود وفترات سابقة ،حيث يتم تنفيذ مشروعات للبنية التحتية  في قطاعات ومرافق خدمية عديدة.

وأشار  محافظ بني سويف إلى اعتزازه  بأن  أول لقاء جماهيري مع المواطنين ، بعد أيام قليلة من تكليفه بتولى مسؤولية المحافظة، كان مع أهالي  ببا  وفي نفس المكان ، منذ مايقرب من 4 سنوات،قبل إطلاق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي  لمبادرة حياة كريمة ، والتي ظهرت ثمارها وعوائدها الإيجابية على مستوى ونوعية الحياة بقرى  ببا ،بعد إدراج مركزي ناصر وببا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة،  قائلاُ (ونحن اليوم نلمس بأيدينا ونرى بأعيينا  الفرق  والتغيير الذي أحدثته المبادرة وحسنت مستوى الخدمات في كل القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية من مدارس وملاعب ووحدات صحية ومحطات مياه وصرف وكهرباء ومراكز شباب ،وغيرها من الخدمات والمنشآت في كافة القطاعات،مؤكدا أن قطار حياة كريمة ما زال يواصل رحلته وطريقه لتغيير مستوى الحياة بقرى الريف المصري، تحت رعاية وإشراف سيادة الرئيس عبد الفتاخ السيسي.

كما ثمن المحافظ  الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة ،تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يحظى باهتمام وإشرف رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح  السيسي،وذلك من خلال تقديم كافة أنواع الدعم المادى والعينى والإنسانى لأهالى وأبناء بني سويف من الحالات المستحقة وذوي الهمم  وتوفير فرص عمل ومشروعات تمكين اقتصادي وغيرها ، مؤكدا حرص  الدولة على توفير الدعم والاهتمام بكافة فئات المجتمع ومن بينهم فئة ذوي الهمم بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي فئات المجتمع وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، منوها عن حرص  المحافظة وترحيبها بالمشاركة مع كافة مؤسسات التحالف الوطني لتوفير الدعم والرعاية لأبناء لمحافظة خاصة الأولى بالرعاية.

من جهتهم تقدم ممثلو مؤسسة حياة كريمة بالشكر للمحافظ"د. محمد هاني غنيم" لدعمه وحرصه على المشاركة وحضور  كافة الفعاليات الخاصة بالمؤسسة وجهوده الملموسة على أرض الواقع بشتى القطاعات على أرض المحافظة، في حين عبر الأهالي عن سعادتهم البالغة وشكرهم الكبير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي  وأجهزة الدولة ومؤسسات التحالف الوطني على الاهتمام بتوفير احتياجاتهم المادية وتحسين مستوى الخدمات والمرافق  وتقديم الرعاية والدعم لكافة متطلباتهم. 
 

اطلقت التقدير الاحتفالية الدكتور محمد هاني الفتاح السيسي المواطنين المساعدات الغذائية رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة رئيس عبد الفتاح السيسي ذوى الهمم

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