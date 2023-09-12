تحقيق رسمي .. الكونجرس الأمريكي يستعد لعزل بايدن

ذكرت صحيفة “بانش بول نيوز” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يخبر رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، الجمهوريين في المجلس هذا الأسبوع أنه تم جمع معلومات كافية لبدء تحقيق رسمي لعزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وأوضحت الصحيفة أنه “ في 14 سبتمبر، سيعقد مكارثي وقيادة الجمهوريين من مجلس النواب اجتماعا مغلقا، سيتم خلاله تقديم بيانات التحقيق لرئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، جيم جوردان، ورئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر”.

وأضافت: "يعتزم مكارثي القول إن الرئيسين لديهما معلومات كافية تتطلب من مجلس النواب إضفاء الطابع الرسمي على تحقيق المساءلة للحصول على السجلات المصرفية وغيرها من السجلات الخاصة ببايدن".

وسبق أن أعرب مكارثي عن دعمه للتصويت لبدء تحقيق لعزل بايدن وسط تقارير عن احتمال إطلاقه دون تصويت.