قبل السوبر الإفريقي.. إمام عاشور يفاجئ كولر بهذا الطلب

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، طلب من مدربه مارسيل كولر، عدم الدفع به في مركز صانع الألعاب.

وقال محمد فاروق، عبر برنامجه “البريمو” المذع عبر قناة “TEN” إمام عاشور طلب من كولر عدم الاعتماد عليه في مركز الألعاب، وأنه يفضل مركز 6 أو 8 في الملعب".

وأضاف: " إمام عاشور يمتلك جرأة التسديد وهي ميزة لم أراها في لاعب في الدوري المصري في الفترة الماضية".

وانضم إمام عاشور ، إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من ميتلاند الدنماركي، في واحدة من أبرز مفاجآت الميركاتو.

ويلتقي مع اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة كأس السوبر الإفريقي، الجمعة المقبل، على ملعب الملك فهد الرياضى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بينما يلعب اتحاد العاصمة باعتباره بطل الكونفدرالية.